Fransa'da sıcaktan bunalanlar klima ve vantilatör almak için birbiriyle yarıştı

Avrupa ülkeleri kavurucu sıcaklarla boğuşuyor. Fransa'da etkisini sürdüren ve rekor seviyelere ulaşan aşırı sıcaklar, vantilatör ve klimalara talebi arttırdı. Mağazalarda stoklar tükenirken, soğutucu bulmak imkansız hale geldi. Indre-et-Loire ilindeki Chambray-les-Tours'ta vantilatör ve klima alabilmek için sıraya giren kalabalık, mağazanın açılmasıyla içeri hücum ederek birlikte birbiriyle yarıştı. Farklı alışveriş merkezlerindeki mağazalarda da vantilatör ve klima için itiş kakış yaşandı. Soğutucu cihazlar saniyeler içinde tükendi.

Fransa'nın 37 ilinde bugün aşırı sıcaklar nedeniyle kırmızı alarm verildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır