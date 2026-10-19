Sokaktaki alev hükümete sıçradı! Fransa’daki kaosta istifa krizi: Nunez açıkladı, Macron kabul etmedi

Fransa’da hayat pahalılığına karşı başlayan gösterilerin siyasi yansımaları da oluşuyor. İçişleri Bakanı Laurent Nunez, sarı yeleklilerin gösterilerinde meydana gelen şiddet olayları ve güvenlik önlemlerine yönelik tepkilerin ardından istifasını sundu. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise istifayı reddederek Nunez’in görevine devam etmesini istedi.

NUNEZ SORUMLULUĞU ÜSTLENDİ

17 Ekim’deki gösterilerde ortaya çıkan hasarın ardından bu sabah France Inter radyosuna yaptığı açıklamada istifa kararı aldığını belirten Nunez, kamu yararını gözeterek hareket ettiğini söyledi. Nunez katılım beklentilerinin yaklaşık 200 bin olduğunu ancak meydanlara çıkanların sayısının 550 bini aştığını açıkladı. Yüzlerce iş yerinin yağmalandığını anımsatan Nunez olayların kontrolünde yaşanan sorunları kabul etti.

MACRON’DAN YENİ TALİMAT

Macron ise istifasını geri çevirdiği Nunez’den şiddet olaylarına karşı hızla yeni yöntemler uygulamasını istedi. Gösterilere ilişkin öngörü ve istihbarat eksikliklerinin de açıklığa kavuşturulmasını talep etti. Nunez’in olaylar sırasında ağır hasar oluşan Marsilya’yı ziyaret etmesi bekleniyor.

GÖZALTI SAYISI 2 BİN 400’E YAKLAŞTI

Son bilgilere göre Fransa genelinde yaklaşık 2 bin 400 kişi gözaltına alındı. Yaralanan polis, jandarma ve itfaiye personelinin sayısı ise yaklaşık bine ulaştı. Hayat pahalılığı ve yüksek akaryakıt fiyatlarına karşı düzenlenen gösterilere öğrenciler de destek vermişti.

BELEDİYE BİNASI ATEŞE VERİLDİ, MAĞAZALAR YAĞMALANDI

Hafta sonundaki olaylarda Limoges’daki tarihi belediye binası ateşe verildi. Lyon’daki turizm danışma merkezi ve Marsilya’daki belediye binası da saldırıların hedefi oldu.

Paris’te bazı mağazaların vitrinleri kırılırken araçlar ve sokaklara kurulan barikatlar yakıldı. İşletme sahipleri, yeni saldırılara karşı dükkanlarını tahta levhalarla kapattı.

Gösteriler sırasında Paris’te fenalaşan bir kişi yaşamını yitirdi. Saint-Etienne’de ise bir göstericinin eli koptu.