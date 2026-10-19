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Sokaktaki alev hükümete sıçradı! Fransa’daki kaosta istifa krizi: Nunez açıkladı, Macron kabul etmedi

İki bini aşkın gözaltı, yağmalanan mağazalar, ateşe verilen kamu binaları... Fransa’yı sarsan gösterilerin ardından bu kez hükümette hareketli saatler yaşandı. İçişleri Bakanı Laurent Nunez, sorumluluğu üstlenerek istifasını sunduğunu açıkladı. Ancak istifayı kabul etmeyen Cumhurbaşkanı Macron bakana yeni talimatlar verdi.

Sokaktaki alev hükümete sıçradı! Fransa’daki kaosta istifa krizi: Nunez açıkladı, Macron kabul etmedi
Mehmet Hazar Gönüllü

Fransa’da hayat pahalılığına karşı başlayan gösterilerin siyasi yansımaları da oluşuyor. İçişleri Bakanı Laurent Nunez, sarı yeleklilerin gösterilerinde meydana gelen şiddet olayları ve güvenlik önlemlerine yönelik tepkilerin ardından istifasını sundu. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise istifayı reddederek Nunez’in görevine devam etmesini istedi.

Sokaktaki alev hükümete sıçradı! Fransa’daki kaosta istifa krizi: Nunez açıkladı, Macron kabul etmedi 1

NUNEZ SORUMLULUĞU ÜSTLENDİ

17 Ekim’deki gösterilerde ortaya çıkan hasarın ardından bu sabah France Inter radyosuna yaptığı açıklamada istifa kararı aldığını belirten Nunez, kamu yararını gözeterek hareket ettiğini söyledi. Nunez katılım beklentilerinin yaklaşık 200 bin olduğunu ancak meydanlara çıkanların sayısının 550 bini aştığını açıkladı. Yüzlerce iş yerinin yağmalandığını anımsatan Nunez olayların kontrolünde yaşanan sorunları kabul etti.

Sokaktaki alev hükümete sıçradı! Fransa’daki kaosta istifa krizi: Nunez açıkladı, Macron kabul etmedi 2

MACRON’DAN YENİ TALİMAT

Macron ise istifasını geri çevirdiği Nunez’den şiddet olaylarına karşı hızla yeni yöntemler uygulamasını istedi. Gösterilere ilişkin öngörü ve istihbarat eksikliklerinin de açıklığa kavuşturulmasını talep etti. Nunez’in olaylar sırasında ağır hasar oluşan Marsilya’yı ziyaret etmesi bekleniyor.

Sokaktaki alev hükümete sıçradı! Fransa’daki kaosta istifa krizi: Nunez açıkladı, Macron kabul etmedi 3

GÖZALTI SAYISI 2 BİN 400’E YAKLAŞTI

Son bilgilere göre Fransa genelinde yaklaşık 2 bin 400 kişi gözaltına alındı. Yaralanan polis, jandarma ve itfaiye personelinin sayısı ise yaklaşık bine ulaştı. Hayat pahalılığı ve yüksek akaryakıt fiyatlarına karşı düzenlenen gösterilere öğrenciler de destek vermişti.

Sokaktaki alev hükümete sıçradı! Fransa’daki kaosta istifa krizi: Nunez açıkladı, Macron kabul etmedi 4

BELEDİYE BİNASI ATEŞE VERİLDİ, MAĞAZALAR YAĞMALANDI

Hafta sonundaki olaylarda Limoges’daki tarihi belediye binası ateşe verildi. Lyon’daki turizm danışma merkezi ve Marsilya’daki belediye binası da saldırıların hedefi oldu.

Sokaktaki alev hükümete sıçradı! Fransa’daki kaosta istifa krizi: Nunez açıkladı, Macron kabul etmedi 5

Paris’te bazı mağazaların vitrinleri kırılırken araçlar ve sokaklara kurulan barikatlar yakıldı. İşletme sahipleri, yeni saldırılara karşı dükkanlarını tahta levhalarla kapattı.

Sokaktaki alev hükümete sıçradı! Fransa’daki kaosta istifa krizi: Nunez açıkladı, Macron kabul etmedi 6

Gösteriler sırasında Paris’te fenalaşan bir kişi yaşamını yitirdi. Saint-Etienne’de ise bir göstericinin eli koptu.

Sokaktaki alev hükümete sıçradı! Fransa’daki kaosta istifa krizi: Nunez açıkladı, Macron kabul etmedi 7

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Anahtar Kelimeler:
Fransa Emmanuel Macron istifa Protesto
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