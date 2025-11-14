Fransa'dan Rusya açıklaması! "Amacımız..."

İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya ve Polonya'nın oluşturduğu "E5" grubu ülkelerinin savunma bakanları, Almanya'nın başkenti Berlin'de bir araya geldi. Toplantıya, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas da katıldı.

"DESTEĞİMİZ DEVAM EDECEK"

Vautrin, burada düzenlenen ortak basın toplantısında yaptığı konuşmada, "Ukrayna'ya desteğimiz gerektiği müddetçe devam edecek." dedi.

Avrupalıların, Rusya-Ukrayna savaşının başlangıcından bu yana Kiev hükümetini desteklediğini vurgulayan Vautrin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'i 17 Kasım'da Paris'te ağırlayacağını aktardı.

"AMACIMIZ..."

Vautrin, "Amacımız, Rusya'yı barış müzakereleri masasına geri dönmeye zorlamak." diyerek, AB'nin Rusya'ya karşı geçen ay 19. yaptırım paketi kararı aldığını hatırlattı.

Bu ülkeye yönelik yaptırımların daha etkin uygulanabilmesi için AB ülkeleri arasındaki işbirliğini artırma çağrısında bulunan Vautrin, yüzlerce geminin AB yaptırımlarını ihlal ederek, Rus petrolü taşıdığını ve bu yaptırımların aşılmasını engellemek istediklerini söyledi.

Vautrin, Gönüllüler Koalisyonu formatı kapsamında ateşkes sağlandıktan sonra Ukrayna için uygulanacak güvenlik garantileriyle ilgili de çalıştıklarına değinerek, "Bu garantilerin başında, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin kendisi geliyor. Rusya'yı büyük çapta yeni bir saldırı düzenlemekten caydırabilmek onların (Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin) yeniden yapılandırılması gerekiyor." şeklinde konuştu.

