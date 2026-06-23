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Fransa, tarihinin en sıcak gününü geçirdi! Eyfel Kulesi kapatıldı

Aşırı sıcakların etkili olduğu Fransa, ülke genelinde ortalama 29,8 derece hava sıcaklığıyla tarihinin en sıcak gününü geçirdi. Paris'in simgelerinden Eyfel Kulesi aşırı sıcaklar nedeniyle ziyarete kapılarını erken kapatırken, birçok bölgede turuncu ve kırmızı alarm verildi.

Fransa, tarihinin en sıcak gününü geçirdi! Eyfel Kulesi kapatıldı

Fransız meteoroloji ajansı Meteo-France'dan yapılan açıklamada, 22 Haziran'ı 23 Haziran'a bağlayan gecenin ortalama 21,6 dereceyle Fransa tarihinin en sıcak gecesi olduğu belirtildi.

TURUNCU VE KIRMIZI ALARM VERİLDİ

Açıklamada, birçok vilayette alarm seviyesinin turuncu ve kırmızıya yükseltildiği kaydedilirken aşırı sıcak havaların ülkede 25 Haziran'a kadar etkili olacağı ifade edildi.

Fransa, tarihinin en sıcak gününü geçirdi! Eyfel Kulesi kapatıldı 1
Ülke genelinde gün içinde ortalama sıcaklığın 29,8 dereceye ulaştığı bilgisi paylaşılan açıklamada, bugünün Fransa tarihinin en sıcak günü olduğu bildirildi.

1800 OKULDA EĞİTİME ARA

Fransa Milli Eğitim Bakanı Edouard Geffray, Paris'teki Ulusal Meclis Genel Kurulunda ülkede etkili olan aşırı sıcakların eğitim üzerindeki etkilerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Fransa, tarihinin en sıcak gününü geçirdi! Eyfel Kulesi kapatıldı 2
Geffray, aşırı sıcaklar nedeniyle ülkedeki yaklaşık 1800 okulda eğitime ara verildiğini, 8 bin okulun ise eğitim öğretim saatlerinde değişikliğe gittiğini kaydetti.

EYFEL KULESİ KAPILARINI KAPATTI

Turistlerin uğrak noktalarından olan Paris'in simgelerinden Eyfel Kulesi, sıcak havalar nedeniyle kapılarını bugün ziyarete erken kapattı.

Fransa, tarihinin en sıcak gününü geçirdi! Eyfel Kulesi kapatıldı 3

Kulenin önündeki bilgi panosunda yer alan açıklamaya göre, aşırı sıcaklardan dolayı yapı, yerel saatle 16.00'da ziyarete kapatıldı.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Paris Fransa sıcaklık
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