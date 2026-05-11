Fransa ve ABD'den kötü haber: Hantavirüs testleri pozitif çıktı! Ülkelerde son durum nedir?

'MV Hondius' adlı yolcu gemisinde tespit edilen hantavirüs vakaları sonrası farklı ülkelerden yolcuların karantinaya alınması süreci devam ediyor. Fransa ve ABD vatandaşı iki kişide yapılan testlerin pozitif çıkması üzerine sağlık yetkilileri harekete geçerken, gemiden tahliye edilen diğer yolcular da çeşitli ülkelerde gözetim altına alındı.

Fransa Sağlık Bakanı Stephanie Rist, yaptığı açıklamada, gemiden tahliye edilen 5 Fransa vatandaşından birisinin hantavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Kadın yolcunun tahliyesinden kısa süre sonra iyi hissetmediğini belirten Rist, diğer 4 yolcunun testinin ise negatif çıktığı bilgisini paylaştı.

Rist, 5 Fransa vatandaşının başkent Paris'te karantina altına alınacağını söyledi.

BİR ABD VATANDAŞININ TESTİ POZİTİF ÇIKTI

ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığının (HHS) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, gemiden tahliye edilen 17 ABD vatandaşının durumuna ilişkin, "Yolculardan ikisi aşırı dikkat gerektirdiği için koruma altına alınmıştır. Bir yolcuda hantavirüs testi hafif pozitif çıkarken diğer yolcuda hafif semptomlar gözlemlendi." ifadelerine yer verildi.

ABD'li yolcuların Nebraska Üniversitesi Tıp Merkezi'ne yerleştirilecekleri, detaylı klinik değerlendirmelerden geçirilecekleri bildirildi.

TÜRKİYE SON DURUM

Hantavirüs vakalarının tespit edildiği Hollanda bandralı MV Hondius adlı yolcu gemisinde bulunan 3 Türk yolcu İstanbul’a getirildi. Şahısların, tedbir amacıyla evlerinde karantinaya alındığı bildirildi.

BELÇİKA SON DURUM

Belçika'nın Flaman kamu yayıncısı VRT'nin haberine göre 2 Belçika vatandaşı, gemiden sıkıntısız şekilde tahliye edildi.

Tahliyenin ardından yolcular, Anvers kentinde bulunan Anvers Hastanesi'ne sevk edildi.

Sağlık Bakanlığının kriz yönetiminden sorumlu direktörü Dirk Ramaekers, yolcuların enfeksiyon uzmanı tarafından hemen muayene edildiklerini, ikisinin de hastalık belirtisi göstermediğini açıkladı.

Ramaekers, gerekli tahlillerin yapıldığını belirterek, "Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) yönergeleri doğrultusunda 6 haftalık karantina süreci öngörüyoruz ancak semptom görülmeyen her geçen gün virüsün ortaya çıkma ihtimali azalıyor. Ayrıca bu durum, kişiden kişiye kolayca bulaşan Kovid-19 ile kıyaslanamaz. Bu virüs yalnızca yakın temas yoluyla insandan insana bulaşıyor. Bu nedenle toplum açısından risk oldukça düşük" ifadelerini kullandı.

İRLANDA SON DURUM

Hantavirüs vakalarının tespit edildiği "MV Hondius" adlı gemiden tahliye edilen iki İrlanda vatandaşının, Tenerife’den getirildikleri Dublin’de tedbiren karantinaya alındığı bildirildi.

Yerel basında yer alan haberlere göre, İrlanda Hava Kuvvetleri’ne ait Dassault Falcon 6X tipi uçak Tenerife’den havalanarak Casement Aerodrome askeri havaalanına iniş yaptı.

İrlanda Sağlık Bakanlığı gözetiminde yürütülen operasyonda, iki kişinin sağlık kontrolleri için özel bir tesise götürüldüğü belirtildi.

Yetkililer, yolcuların semptom göstermediğini ancak uluslararası sağlık protokolleri doğrultusunda karantina uygulandığını açıkladı.

ATİNA'DA SON DURUM

Hantavirüs vakalarının tespit edildiği "MV Hondius" yolcu gemisinde bulunan Yunanistan vatandaşının, getirildiği Atina'da tedbiren karantina altına alındığı belirtildi.

Yunanistan Devlet Televizyonu ERT'nin haberine göre, "MV Hondius" gemisinin yolcuları arasında bulunan Yunanistan vatandaşı, C-27 tipi askeri nakliye uçağıyla Elefsina Askeri Havaalanı'na getirildi.

Bu kişi, havaalanından ambulansla götürüldüğü Atina'daki Attikon Hastanesi'nde karantina altına alındı.

Herhangi bir semptomu olmadığı belirtilen hastanın hantavirüs tehlikesine karşı tedbiren 45 gün karantinada kalması öngörülüyor.

HANTAVİRÜS NEDİR?

Hantavirüsün çoğunlukla kemirgenlerden bulaştığı biliniyor.

Kemirgenlerin kurumuş dışkı, idrar ve salyalarının karıştığı havanın solunması, bazen de kemirgen tarafından ısırılma ya da tırmalanmayla bulaşan virüs, ateş, yorgunluk ve kas ağrısı gibi semptomlara yol açıyor.

Solunum yetmezliğine de sebep olabilen virüs, bazı durumlarda iç kanama ve böbrek yetmezliği şeklinde seyrediyor.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Sedef Karatay Bingül tarafından yayına alınmıştır

