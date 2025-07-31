Fransa ve İngiltere'nin ardından Kanada'da da Filistin devletini tanıyacağını duyurdu! İlan edeceği tarihi açıkladı

Filistin'in bağımsız bir devlet olarak tanınması konusunda destek mesajları üst üsteye gelmeye başladı. Fransa ve İngiltere’nin ardından Kanada da Eylül ayında Filistin’i devlet olarak tanıyacağını duyurdu.

FRANSA VE İNGİLTERE'NİN ARDINDAN KANADA'DAN DA 'FİLİSTİN DEVLETİ' MESAJI

Kanada Başbakanı Mark Carney, eylülde yapılacak Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda Filistin devletini tanıyacaklarını açıkladı. Geçtiğimiz hafta önce Fransa ardından İngiltere, kurulacak olan bağımsız Filistin devletini tanıyacaklarını duyurmuştu.

MACRON, FİLİSTİN DEVLETİNİ TANIYACAKLARINI DUYURMUŞTU

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Filistin devletini tanıma kararı aldığını ve eylül ayında yapılacak Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda (BMGK) bu konuda resmi bir açıklama yapacağını bildirmişti.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'a yazdığı mektuba da yer verdiği paylaşımında Macron, ülkesinin Filistin devletini tanıma kararını eylül ayında yapılacak BMGK toplantısında resmen ilan edeceğini açıkladı.

Fidèle à son engagement historique pour une paix juste et durable au Proche-Orient, j’ai décidé que la France reconnaîtra l’État de Palestine.



J’en ferai l’annonce solennelle à l’Assemblée générale des Nations unies, au mois de septembre prochain.… pic.twitter.com/7yQLkqoFWC — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) July 24, 2025

FRANSA'NIN ARDINDAN İNGİLTERE'DEN AÇIKLAMA: "FİLİSTİN'İ TANIYACAĞIZ"

Fransa'nın Filistin'i tanıyacağız açıklaması sonrasında İngiltere'den de benzer bir çıkış geldi. İngiltere Keir Başbakanı Starmer, "İsrail koşulları yerine getirmezse Filistin'i tanıyacağız" açıklamasını yaptı.

Starmer, iki devletli çözüm umudu risk altında olduğu için Filistin'i tanımanın zamanının geldiğini ve bunun en yüksek etkiyi yaratacağını belirterek, şunları kaydetti;

"İsrail hükümeti Gazze'deki korkunç durumu sona erdirmek için ateşkesi kabul edecek ve iki devletli çözüm ihtimalini canlandıracak, uzun vadeli sürdürülebilir barış taahhüdünde bulunacak somut adımlar atmadığı takdirde, İngiltere'nin eylülde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Filistin devletini tanıyacağını teyit edebilirim."

(AA)

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır