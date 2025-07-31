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Fransa ve İngiltere'nin ardından Kanada'da da Filistin devletini tanıyacağını duyurdu! İlan edeceği tarihi açıkladı

İsrail saldırılarında son iki yılda 60 binden fazla insanın hayatını kaybettiği Filistin'e dünya kamuoyundan destek gelmeye devam ediyor. Kanada Başbakanı Mark Carney, eylülde yapılacak Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda Filistin devletini tanıyacaklarını açıkladı. Böylece, Fransa ve İngiltere'nin ardından Kanada, bağımsız Filistin devletinin tanınması yönünde destek mesajını kamuoyuna duyuran üçüncü ülke oldu.

Fransa ve İngiltere'nin ardından Kanada'da da Filistin devletini tanıyacağını duyurdu! İlan edeceği tarihi açıkladı

Filistin'in bağımsız bir devlet olarak tanınması konusunda destek mesajları üst üsteye gelmeye başladı. Fransa ve İngiltere’nin ardından Kanada da Eylül ayında Filistin’i devlet olarak tanıyacağını duyurdu.

Fransa ve İngiltere nin ardından Kanada da da Filistin devletini tanıyacağını duyurdu! İlan edeceği tarihi açıkladı 1

FRANSA VE İNGİLTERE'NİN ARDINDAN KANADA'DAN DA 'FİLİSTİN DEVLETİ' MESAJI

Kanada Başbakanı Mark Carney, eylülde yapılacak Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda Filistin devletini tanıyacaklarını açıkladı. Geçtiğimiz hafta önce Fransa ardından İngiltere, kurulacak olan bağımsız Filistin devletini tanıyacaklarını duyurmuştu.

MACRON, FİLİSTİN DEVLETİNİ TANIYACAKLARINI DUYURMUŞTU

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Filistin devletini tanıma kararı aldığını ve eylül ayında yapılacak Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda (BMGK) bu konuda resmi bir açıklama yapacağını bildirmişti.

Fransa ve İngiltere nin ardından Kanada da da Filistin devletini tanıyacağını duyurdu! İlan edeceği tarihi açıkladı 2

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'a yazdığı mektuba da yer verdiği paylaşımında Macron, ülkesinin Filistin devletini tanıma kararını eylül ayında yapılacak BMGK toplantısında resmen ilan edeceğini açıkladı.

FRANSA'NIN ARDINDAN İNGİLTERE'DEN AÇIKLAMA: "FİLİSTİN'İ TANIYACAĞIZ"

Fransa'nın Filistin'i tanıyacağız açıklaması sonrasında İngiltere'den de benzer bir çıkış geldi. İngiltere Keir Başbakanı Starmer, "İsrail koşulları yerine getirmezse Filistin'i tanıyacağız" açıklamasını yaptı.

Fransa ve İngiltere nin ardından Kanada da da Filistin devletini tanıyacağını duyurdu! İlan edeceği tarihi açıkladı 3

Starmer, iki devletli çözüm umudu risk altında olduğu için Filistin'i tanımanın zamanının geldiğini ve bunun en yüksek etkiyi yaratacağını belirterek, şunları kaydetti;

"İsrail hükümeti Gazze'deki korkunç durumu sona erdirmek için ateşkesi kabul edecek ve iki devletli çözüm ihtimalini canlandıracak, uzun vadeli sürdürülebilir barış taahhüdünde bulunacak somut adımlar atmadığı takdirde, İngiltere'nin eylülde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Filistin devletini tanıyacağını teyit edebilirim."

(AA)

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Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Filistin İsrail Kanada devlet
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