Fransız doktorun İstanbul'daki lüks otelde sır ölümü! Eşi hayata döndürmeye çalıştı

İstanbul’daki lüks bir otelde konaklayan dünyaca ünlü Fransız romatoloji profesörü Claire Georges Tarragano (59), eşi tarafından odasında hareketsiz halde bulundu. Doktor olan kocası, Tarragano'yu uzun süre kalp masajı yaparak hayata döndürmeye çalıştı ancak müdahale sonuç vermedi. Ölümü şüpheli bulunan ünlü doktorla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ekol TV'den Dilek Yaman Demir'in haberine göre, Saint-Louis Hastanesi’nde görev yapan ve aynı zamanda İnsan Hakları Derneği Başkanı olan Tarragano, geçtiğimiz günlerde eşiyle birlikte Türkiye’ye geldi.

Ailesiyle kaldıkları otelde olay günü dışarı çıkan çift, akşam yemeğinin ardından tekrar otele döndü.

EŞİNE SON KEZ SARILDI!

Otele girişte, "Bir şey unuttum, odaya çıkmam gerek" diyen Tarragano, eşiyle lobide vedalaştı. Kadının odasına çıktıktan sonra geri dönmemesi üzerine, eşi yarım saat sonra odasına yöneldi.

İLK MÜDAHALE SONUÇ VERMEDİ!

Odaya girdiğinde eşini hareketsiz halde bulan ve aynı zamanda doktor olan kocası, uzun süre kalp masajı yaparak hayata döndürmeye çalıştı. Ancak tüm müdahalelere rağmen Tarragano yaşamını yitirdi.

Fransız doktorun ölüm nedeni henüz kesinleşmezken, olay şüpheli ölüm olarak değerlendirildi. Cumhuriyet savcılığı ise soruşturma başlattı.Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

