Fransızlar, hükümetin kemer sıkma politikalarına karşı grevde

Fransa'da ulaşımdan eğitime birçok sektörde çalışan binlerce kişi, hükümetin kemer sıkma ve bütçe politikalarını protesto etmek için greve gitti.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, ülkenin en büyük sendikalarından Genel İş Sendikası (CGT) dahil çok sayıda sendika, hükümetin bütçe ve kemer sıkma politikalarına karşı grev çağrısı yaptı.

Sendikaların çağrısı ile ulaştırma ve kamu sektörü çalışanı binlerce kişi grev kararı alırken, CGT gün içinde ülke genelinde yaklaşık 240 noktada eylem ve yürüyüş planlandığını duyurdu.

Fransa'da iktidarın bütçe politikalarına 10 Eylül'de yüz binlerce kişinin katıldığı "Her şeyi durduralım" eylemleri yapılmış, 18 Eylül'de de yine işçi sendikalarının çağrısı ile kemer sıkma politikalarına karşı ulaşım, sağlık ve eğitim sektörlerinde çalışanlar greve gitmişti.

Kamu borçları nedeniyle zor durumda olan ülkede 2026 bütçe görüşmeleri, François Bayrou hükümeti ile muhalefet arasında anlaşmazlığa yol açmıştı. Bayrou hükümeti 8 Eylül'de yapılan güven oylamasında düşmüştü. Ülkede borç krizine eşlik eden siyasi kriz derinleşirken, bütçe politikalarına ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a tepki gösteren Fransızlar eylemlerini artırmıştı. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

