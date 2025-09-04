HABER

Fren yerine gaza bastı, önce yayaya ardından büfeye çarptı: 1 yaralı

İstanbul Güngören’de fren yerine gaza basan sürücü, önce bir yayaya ardından aydınlatma direğine ve büfeye çarptı. Kazada yaralanan yaya hastaneye kaldırıldı.

Fren yerine gaza bastı, önce yayaya ardından büfeye çarptı: 1 yaralı

Olay, saat 16.30 sıralarında İstanbul Güngören Güneştepe Mahallesi Yavuz Selim Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, okuldan caddeye girmeye çalışan 34 EF 7342 plakalı otomobilin sürücüsü, fren yerine gaza basınca önce kaldırımda yürüyen bir kadına ardından aydınlatma direğine çarptı.

Fren yerine gaza bastı, önce yayaya ardından büfeye çarptı: 1 yaralı 1

BÜFEYE ÇARPARAK DURABİLDİ

Araç, son olarak cadde üzerindeki büfeye çarparak durabildi. Kazada yaya yaralanırken, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Fren yerine gaza bastı, önce yayaya ardından büfeye çarptı: 1 yaralı 2

Yaralanan kadın ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sürücü, ifade vermek üzere polis ekiplerince karakola götürülürken, iş yerinde maddi hasar meydana geldi. Araç çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

(İHA)

