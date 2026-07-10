Freni boşalan hafif ticari araç 2 metreden yola düştü

Kaza, İlkadım ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B. D. idaresindeki 55 AAG 144 plakalı hafif ticari araç, Karakol Sokak'ta seyir halindeyken freninin tutmaması sonucu kontrolden çıkarak yaklaşık 2 metre yükseklikten 2. Bulvar yoluna düştü.

FRENİ BOŞALAN ARAÇ KAZA YAPTI

Kazanın meydana geldiği sırada yoldan herhangi bir araç veya yayanın geçmemesi büyük bir faciayı önlerken, olayda yaralanan olmadı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kazada maddi hasar meydana gelirken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır