HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Freni boşalan kamyon eve çarptı: Mahalle sakinleri deprem oluyor sandı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde park halindeyken freni boşaldığı iddia edilen kamyon yokuş aşağı inerek bir eve çarptı. Olay sırasında çocuklarıyla birlikte evden çıkmaya hazırlanan ev sahibi büyük korku yaşarken, mahalle sakinleri ise deprem olduğunu sandı.

Freni boşalan kamyon eve çarptı: Mahalle sakinleri deprem oluyor sandı

Olay, Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Çiftlikönü Mahallesi Sunay Sokakta meydan geldi. İddiaya göre, park halindeki 59 DJ 327 plakalı hafriyat kamyonu henüz bilinmeyen bir nedenle hareket ederek yokuş aşağı inmeye başladı. Kontrolden çıkan kamyon, hızla ilerledikten sonra bir evin pencere kısmına çarparak durdu. Çarpmanın etkisiyle evin pencere korkulukları yerinden söküldü.

Freni boşalan kamyon eve çarptı: Mahalle sakinleri deprem oluyor sandı 1

"BİR ANDA BÜYÜK BİR GÜRÜLTÜ KOPTU"

Olay sırasında çocuklarıyla birlikte evden çıkmaya hazırlandığını belirten ev sahibi Seval Ural, yaşadığı korku dolu anları şöyle anlattı:
"Son anda kurtulduk. Biz tam o sırada evden çıkıyorduk, bir gürültü koptu. Daha sonra bir baktım, bir kamyon camı kırmamış ama demirleri sökmüş. Çok korktuk. Evde kedilerimiz var, onlar da kaçmaya başladı. Başta deprem oldu zannettik ama evin içerisinde hasar yok. Burası bayır. Bu kamyonların buraya girmemesi lazım. Kamyonun boş olduğunu söylüyorlar. Kendi kendine aşağıya indiğini ve buraya çarpıp durduğunu söylüyorlar."

Freni boşalan kamyon eve çarptı: Mahalle sakinleri deprem oluyor sandı 2

SOKAKTA KİMSENİN OLMAMASI FACİAYI ÖNLEDİ

Kazanın yaşandığı sırada sokakta yaya ya da başka bir aracın bulunmaması muhtemel bir faciayı önledi. Mahalle sakinleri büyük panik yaşarken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tedbir amacıyla bölgede hazır beklerken, polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

Freni boşalan kamyon eve çarptı: Mahalle sakinleri deprem oluyor sandı 1

İŞ MAKİNELERİYLE ÇIKARILDI

Olay yeri incelemesinin ardından çarptığı noktada duran hafriyat kamyonu, iki iş makinesinin yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Yapılan çalışmaların ardından kamyon kontrollü şekilde yokuş aşağı indirildi.
Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sondaj işinde çalışırken iş kazasında hayatını kaybettiSondaj işinde çalışırken iş kazasında hayatını kaybetti
Motosikletin çaptığı bisikletli çocuk yaralandı: Kaza anı kameradaMotosikletin çaptığı bisikletli çocuk yaralandı: Kaza anı kamerada

Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ kamyon kaza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Tayt giymesi tartışmalara neden olan Vali Mehmet Fatih Çiçekli görevden alındı

Tayt giymesi tartışmalara neden olan Vali Mehmet Fatih Çiçekli görevden alındı

40 gün planı devrede! Rus devini vurdular: Büyük yangın çıktı

40 gün planı devrede! Rus devini vurdular: Büyük yangın çıktı

(Özet) Ümraniyespor - Galatasaray Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Ümraniyespor - Galatasaray Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Orman yangını lüks siteyi vurdu! Ünlü isimlerin evi alevler içinde kaldı

Orman yangını lüks siteyi vurdu! Ünlü isimlerin evi alevler içinde kaldı

Araç sahipleri dikkat! Trafik cezasına itiraz eden yandı

Araç sahipleri dikkat! Trafik cezasına itiraz eden yandı

Motosikletlerle ilgili yeni düzenleme geliyor! İşte tüm ayrıntılar...

Motosikletlerle ilgili yeni düzenleme geliyor! İşte tüm ayrıntılar...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.