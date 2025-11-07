HABER

Freni boşalan otomobil yolcu otobüsüyle çarpıştı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde frenlerinin boşalması ile ana yola doğru sürüklenen park halindeki otomobile içinde 39 yolcunun bulunduğu yolcu otobüsü çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil bariyerlere savrulurken, kazada ölen ya da yaralanan olmadı.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Orhangazi'de Yalova-Bursa Karayolu Süpürgelik mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, yol kenarında park halindeki 10 AIG 764 plakalı otomobil, iddiaya göre frenlerinin boşalması ile ana yola doğru sürüklendi. Sürüklenen otomobile bu esnada Yalova istikametinden Bursa istikametine doğru gitmekte olan Metin B. (54) idaresindeki 67 AAN 567 plakalı yolcu otobüsü çarptı.

OTOBÜSTE 39 YOLCU BULUNUYORDU

Çarpmanın şiddetiyle otomobil bariyerlere savruldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevkedildi. 39 yolcunun bulunduğu otobüsteki bazı yolcuların olay yerine gelen ambulanslarda sağlık kontrolleri yapıldı. Ölen ya da yaralananın olmadığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)

07 Kasım 2025
Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: İHA

Anahtar Kelimeler:
