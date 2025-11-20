HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Freni patlayan kamyon önce otomobile ardından inşaat bariyerine çarptı: 2 yaralı

Elazığ’da freni patlayan kamyon, önce kırmızı ışıkta bekleyen otomobile ardından inşaat bariyerlerine çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Freni patlayan kamyon önce otomobile ardından inşaat bariyerine çarptı: 2 yaralı

Kaza, Pertek Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 34 YJ 1296 plakalı kamyon freninin patlaması sonucu, kırmızı ışıkta bekleyen 34 SA 4251 plakalı otomobile arkadan çarptıktan sonra inşaat alanında bulunan bariyerlere çarparak durdu.

Freni patlayan kamyon önce otomobile ardından inşaat bariyerine çarptı: 2 yaralı 1

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada 2 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Freni patlayan kamyon önce otomobile ardından inşaat bariyerine çarptı: 2 yaralı 2

Polis ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptı.

(İHA)
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ukrayna: "Zelenskiy, ABD'nin barış planı taslağını aldı"Ukrayna: "Zelenskiy, ABD'nin barış planı taslağını aldı"
Jandarmadan Dünya Çocuk Hakları Günü'nde etkinlikJandarmadan Dünya Çocuk Hakları Günü'nde etkinlik

Anahtar Kelimeler:
Elazığ kaza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
'Daltonlar'dan skandal gövde gösterisi! Çete liderleri için sokağa çıktılar: 'İstanbul'un sefiri'

'Daltonlar'dan skandal gövde gösterisi! Çete liderleri için sokağa çıktılar: 'İstanbul'un sefiri'

Savcılık yazısında ortaya çıktı: Otelde kilitli kalmışlar

Savcılık yazısında ortaya çıktı: Otelde kilitli kalmışlar

Sevilla'da Türkiye'ye büyük şok! Soyunma odasında hırsızlık iddiası...

Sevilla'da Türkiye'ye büyük şok! Soyunma odasında hırsızlık iddiası...

Maneviyata yönelmişti! Fenomen diziye girdi! Sosyal medyada yorum yağdı

Maneviyata yönelmişti! Fenomen diziye girdi! Sosyal medyada yorum yağdı

Vatandaşlık maaşı geliyor! Her haneye bir asgari ücret: Tarihi belli oldu

Vatandaşlık maaşı geliyor! Her haneye bir asgari ücret: Tarihi belli oldu

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! İşçi için sevindiren karar: Yargıtay son noktayı koydu

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! İşçi için sevindiren karar: Yargıtay son noktayı koydu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.