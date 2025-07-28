Freni patlayan tır zincirleme kazaya yol açtı, 1 kişi hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre kaza, Nato yolu üzerinde meydana geldi. Plakası ve sürücüsü bilinmeyen ve freni patlayan tır, 4 araç ve 1 traktöre çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada traktör sürücüsü Cafer Ersoy olay yerinde hayatını kaybederken, araçlarda bulunan 2 kişi ise yaralandı. Yaralılar Yerköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İddiaya göre olay yerinden aracıyla kaçmaya çalışan tır sürücüsü, kaza yerinden yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki Haşim Kılıç Mahallesi'nde gözaltına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır