FSM Köprüsü'nde zincirleme kaza! 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı

Olay, saat 21.00 sıralarında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu istikameti köprü girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arıza sebebiyle emniyet şeridinde duran A.P. idaresindeki araca, M.K.’nin kullandığı motosiklet arkadan çarptı. Ardından arkadan gelen C.Ç. isimli sürücünün kullandığı motosiklet, hızını alamayarak kazaya karıştı. Kazada arızalanan araç sürücüsü A.P., araca arkadan çarpan motosiklet sürücüsü M.K., kazaya karışan diğer motosiklet sürücüsü C.Ç. ve yanındaki M.Y. yaralandı.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Boğaziçi Köprüleri Şube Müdürlüğü ekipleri olay yerine sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde güvenliği sağlarken, yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

M.Y.'nin kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği, diğer yaralıların tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)