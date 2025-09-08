HABER

Fuat Oktay: "Büyükşehir Belediye Başkanı görevini yapmıyor"

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay, AK Parti Sincan İlçe Başkanı Mustafa Özcan'ı ziyaret etti. Trafik sorununa dikkat çeken Oktay, "Büyükşehir Belediye Başkanı görevini yapmıyor" dedi.

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay, AK Parti Sincan İlçe Başkanlığını ziyaret etti. Oktay ziyaretinde İlçe Başkanı Mustafa Özcan'dan Sincan ilçesi çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı. İHA muhabirinin, "Vatandaş Sincan - Yenikent arasındaki trafik yoğunluğundan vatandaşlar çok şikayetçi" sorusu üzerine Oktay, Ankara'nın trafik sorunu ile ilgili çok soru aldığını ve bu sorumluluğun Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığında olmadığını belirtti.

"BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI'NIN GÖREVİNİ YAPMADIĞININ AŞİKAR BİR GÖSTERGESİDİR"

Oktay, "Burada Büyükşehir Belediye Başkanı'nın görevini yapmadığının aşikar bir göstergesidir. Dolayısıyla kamuoyu olarak bizim bir baskı unsuru oluşturmamız gerekiyor. Yani başka işlerle uğraşmayı bırakıp Ankara ve Ankaralı'nın derdiyle dertlenmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

(İHA)

08 Eylül 2025
Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

