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Futbol rekabeti çiftleri ayırdı! Terk edilen Merve: "Bak bu 5. yıldızımız Kadir..."

Ezeli rakipler Galatasaray ve Fenerbahçe'yi tutan Kadir ve Merve çiftinin arasına rekabet girdi. İkili arasındaki tatlı atışma bir süre sonra tat kaçırmaya başladı. Fenerbahçeli Kadir, eşi Galatasaraylı Merve'nin son olarak Galatasaray'ın yıldız ismi Mauro Icardi'ye mesaj atması sonrası evi terk etti. Yaşanan ilginç olayın detayları duyanları şaşkına çeviriyor. İşte tüm detaylar!

Futbol rekabeti çiftleri ayırdı! Terk edilen Merve: "Bak bu 5. yıldızımız Kadir..."
Doğukan Akbayır

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında ezeli rekabet karı kocanın arasını açtı. Kadir ile Merve çiftinin yaşadıkları futbol temelli tartışma, genç çiftin evleri ayırmasına yol açtı. İşte haberin ilginç detayları!

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ICARDI'YE MESAJ ATINCA...

Fenerbahçe Kadir, Galatasaraylı Merve’nin, Galatasarayın yıldızı Mauro Icardi’ye sosyal medya üzerinden destek mesajları atıp Arjantinli futbolcuyu telefonunun ekran fotoğrafına koymasının ardından evi terk etti.

EZELİ REKABET ÇİFTİN ARASINI AÇTI

Şampiyonluk yarışında Fenerbahçe'nin Kayserispor'a puan kaybetmesinin ardından yarışta ağır yara alması sadece kulüpleri değil aynı zamanda Kadir ve Merve çiftini de etkiledi. Eşinin kendisiyle dalga geçtiğini belirten Fenerbahçeli Kadir, Star TV'de canlı yayına katılarak şu ifadeleri kullandı:

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"KALBİMİ ÇOK KIRDI

"Fenerbahçe'nin Kayserispor'a puan kaybetmesinin ardından benimle dalga geçti. Maçı beraber izledik. Maç sonrası 'Bu beraberlikle şampiyon biz olacağız', '5. yıldızı da biz alacağız' tarzında benimle dalga geçti. Bu tarz ithamlarda bulunması benim kalbimi çok kırdı"

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"DOĞRU DÜRÜST YEMEK YİYEMİYORUZ

Zahide Yetiş ise çifti yeniden birleştirmeye çalıştı. Fakat Kadir'in, "Ben istemiyorum, görüyorsunuz. Hala aynı. Özlediğini söylüyor ama durum hala aynı. Konu takımdan ziyade beni aşağılaması, basite alması, 'Bu sene de şampiyon olacağız' demesi... Doğru dürüst bir yemek dahi yiyemiyoruz mesela"

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"BAK KADİR 5. YILDIZIMIZ"

Eşi bu sözleri söylerken Galatasaraylı eş Merve ise "Bak 5. yıldızımız Kadir... Tatlı atışmalar olur o kadar da değil" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
fenerbahçe galatasaray
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