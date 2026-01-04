Futbol takımlarının başarılı olması çeşitli bileşenlerin bir araya getirilmesiyle olur. Modern futbolda savunma ve hücum arasındaki dengeyi sağlamak ve kompakt bir oyun modeli geliştirmek önceliklidir. Takımlar kadro planlamalarından sahadaki paslaşmalara dek geniş bir organizasyon sürecinden geçer. Altyapılar, tesisleşme, oyuncu yetiştirme ve kadro güçlendirme süreçleri kulüplerin organizasyonel güçlerini ortaya koymaktadır. Dünyanın önde gelen başarılı kulüplerinde geniş kapsamlı ve uzun süreçli planlamaların yapılması tesadüf değildir. Ancak nihai olarak futbolda başarı "topun üç direğin arasından geçmesi" ile somutlaşır. Bütün kurumsallık, organizasyon ve taraftar tutkusunun oluşturduğu misyon gol anında duygusal bir coşkuya zemin hazırlamaktadır. Gol sevinci coşkusunda futbolcuların tercih edebilecekleri kutlama çeşitleri içerisinde forma çıkarmaksa ihlal olarak değerlendirilmektedir.

Futbolcular gol sevincinde formalarını çıkarınca neden sarı kart görür?

Futbolcular gol sevinçleri sırasında yoğun bir coşkuya sahip olabilir. Gol anları genellikle yüksek konsantrasyon, adrenalin ve fiziksel efor anlarının başarıyla sonuçlanmasıdır. Biyolojik açıdan bir hedefe odaklanıldığında beynin ödül mekanizması devreye girer. Başarı anında vücutta yoğun bir hormon salınımı gerçekleşir. Bu süreç gol sevinç anlarındaki eylemleri etkileyebilmektedir.

Forma çıkarılması FIFA tarafından 2004 yılında yasaklanana dek popüler bir kutlama şekliydi. Futbolcular formalarını anlık veya planlanmış bir hazırlıkla çıkarırlardı. FIFA'nın forma çıkartmaya sarı kart gösterilmesi uygulaması da genel olarak planlanmış kısımla ilgiliydi. Futbolcular formalarının altında siyasi, dini, ayrımcı veya provokatif mesajlar taşıyan yazı ve simgeler bulundurabilirdi. Bu durum uzun süre engellenmeye çalışılmıştır. Başlangıçta maçın hakeminin yorumlamasına göre sarı kart verilmesi düşünülse de bu uygulamaya geçmemiştir. Çünkü bir mesajın olumsuz olup olmadığı tek kişinin kararına bırakılamayacak bir konudur.

Ayrıca takımların maddi gelirleri büyük oranda çeşitli sponsorluk anlaşmalarına bağlıdır. Futbolcunun "gol" gibi futbolun nihai anlarından birisinde forma sponsorlarını ekranlarda görünmez hale getirmesi ticari anlaşmazlıklara sebep olmaktaydı. FIFA diğer etkenleri göz önünde bulundurarak forma çıkartmaya direkt sarı karı kart gösterilmesini kararlaştırmıştır.

Forma çıkartma ritüelinin olumsuz etkileri bir mesaj vermekle sınırlı değildir. Oyun süresini de etkilemektedir. Gol atan takımın birden fazla oyuncusunun formasını çıkartması ve hakemin tüm oyuncular formalarını giymeden oyunu başlatamaması süre kaybına sebep olmaktaydı. Bu durum gol atılan takım için olumsuz bir etkiye sahipti.

Ayrıca futbol içerisindeki "zaman harcamaya" yönelik eylemler futbolcular arasında gerginliğin artmasına sebep olabilmektedir. FIFA forma çıkartma kuralında taraflar arasındaki etkileşimi de göz önünde bulundurmuştur. Bu etkileşimin üçüncü parçası ise kuralın resmileşmesine katkı sağlamıştır.

Futbolcuların forma çıkartmalarından sonraki eylemlerinde tribünlerle etkileşime girdikleri görülmüştür. Bu etkileşim futbolcu sağlığına yönelik risk faktörü taşımaktaydı. Bu sayede forma çıkartmaya sarı kart uygulaması üç temel üzerinde uygulanmaya başlanmıştır.