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Galata Kulesi'nde feci olay: 22 yaşındaki genç düşerek hayatını kaybetti!

İstanbul Beyoğlu'nun önemli simgelerinden Galata Kulesi'nde feci bir olay yaşandı. Kuleden düşen 22 yaşındaki Naci G., hayatını kaybetti. Cenaze, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Henüz bilinmeyen bir nedenle düşerek hayatını kaybeden Naci G.'nin intihar ettiği ihtimali üzerinde duruluyor.

Galata Kulesi'nde feci olay: 22 yaşındaki genç düşerek hayatını kaybetti!

Beyoğlu'nda Galata Kulesi'nden düşen 22 yaşındaki Naci G., hayatını kaybetti. Cenaze, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na götürülürken Naci G.'nin intihar ettiği ihtimali üzerinde durulduğu öğrenildi.

Feci olay, saat 09.00 sıralarında Galata Kulesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; sabah saatlerinde Galata Kulesi'ne gelen Naci G. henüz bilinmeyen nedenle düştü.

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Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek çevredekilerin olay yerinden uzaklaştırdı.

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Sağlık ekiplerinin kontrollerinde 22 yaşında olduğu öğrenilen Naci G.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

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Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından cenaze Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken Naci G.'nin intihar ettiği ihtimali üzerinde durulduğu öğrenildi.

(DHA)

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Beyoğlu
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