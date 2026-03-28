Galata Kulesi'nin tapusu kimin? Mahkeme karar verdi

İstanbul'un tarihi simgelerinden Galata Kulesi'nin mülkiyet tartışmalarına ilişkin İstanbul 18'inci Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen davada, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin tapu iptali ve tescil talebi reddedildi.

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DUYURDU

Söz konusu gelişmeyi Vakıflar Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabından duyurdu. Yapılan açıklamada, "Kule, vakıf kayıtları ve yürürlükteki mevzuat doğrultusunda mazbut vakıf statüsüyle Vakıflar Genel Müdürlüğü idaresinde kalmaya devam edecek." denildi.

Açıklamada, "Tapu, kadastro ve arşiv belgeleri; Galata Kulesi'nin Kule-i Zemin Vakfı'na ait olduğunu açık biçimde ortaya koymaktadır." ifadesi yer aldı.

Vakıflar Genel Müdürlüğü, bu kararla birlikte Galata Kulesi'ne yönelik hukuki sürecin kesinlik kazandığını kaydetti.