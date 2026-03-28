HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Galata Kulesi'nin tapusu kimin? Mahkeme karar verdi

İstanbul'un tarihi simgelerinden olan Galata Kulesi'yle ilgili dikkat çeken bir karar alındı. Mülkiyetine ilişkin süren davada karar çıkarken; söz konusu gelişmeyi Vakıflar Genel Müdürlüğü duyurdu.

Devrim Karadağ

İstanbul'un tarihi simgelerinden Galata Kulesi'nin mülkiyet tartışmalarına ilişkin İstanbul 18'inci Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen davada, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin tapu iptali ve tescil talebi reddedildi.

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DUYURDU

Söz konusu gelişmeyi Vakıflar Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabından duyurdu. Yapılan açıklamada, "Kule, vakıf kayıtları ve yürürlükteki mevzuat doğrultusunda mazbut vakıf statüsüyle Vakıflar Genel Müdürlüğü idaresinde kalmaya devam edecek." denildi.

Açıklamada, "Tapu, kadastro ve arşiv belgeleri; Galata Kulesi'nin Kule-i Zemin Vakfı'na ait olduğunu açık biçimde ortaya koymaktadır." ifadesi yer aldı.

Vakıflar Genel Müdürlüğü, bu kararla birlikte Galata Kulesi'ne yönelik hukuki sürecin kesinlik kazandığını kaydetti.

Anahtar Kelimeler:
İstanbul mahkeme Galata Kulesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.