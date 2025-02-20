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  4. Galatasaray - AZ Alkmaar karşılaşması ilk olacak! Stadyumlara 5.5G geliyor

Galatasaray - AZ Alkmaar karşılaşması ilk olacak! Stadyumlara 5.5G geliyor

20.02.2025 11:31
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Dijital çağın olanaklarını dünyayla aynı anda kullanıcılarına sunmak için yenilikçi teknolojiler geliştiren Türk Telekom, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanş maçı olan Galatasaray - AZ Alkmaar karşılaşmasında, Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park’ta Türk Telekom 5.5G Mobil sinyali vererek, kullanıcıları 5.5G deneyimiyle buluşturacak.

Galatasaray - AZ Alkmaar karşılaşması ilk olacak! Stadyumlara 5.5G geliyor

Güçlü altyapısı ve teknoloji birikimi ile Türkiye’nin dijital geleceğini tasarlayan Türk Telekom, kullanıcılarına en ileri teknolojileri sunmak hedefiyle çalışmalarını ve yatırımlarını sürdürüyor. Türk Telekom, Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park’a kurduğu 5.5G Mobil Şebekesi ile Galatasaray ve AZ Alkmaar arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanş karşılaşmasında abonelerine 5.5G deneyimi sunacak.

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TÜRK TELEKOM CEO'SU ÜMİT ÖNAL: ÇOK ÖNEMLİ BİR YENİLİĞE İMZA ATIYORUZ

Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, “Türkiye’nin 5.5G’ye en hazır operatörü olarak, geleceğin fiber bağlantılarını inşa ediyoruz. 5.5G ve ötesi teknolojileri; ulaşım, sağlık, eğitim, tarım, akıllı şehirler ve spor gibi alanlara entegre ederek, dijital dönüşüme öncülük ediyoruz. Güçlü fiber altyapımızla uçtan uca dijitalleşmenin merkezindeyiz. Teknoloji alanındaki birikim ve deneyimimizle ülkemizde futbolun ve sporun da dijitalleşmesine önem veriyoruz. Akıllı Stadyum Projeleri’nden taraftar paketlerine, VAR uygulamasından Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi’ne Türk futbolunun teknoloji destekçisi olarak yeni uygulamaların yeşil sahalara entegre edilmesine katkı sunuyoruz. Galatasaray - AZ Alkmaar karşılaşmasında çok önemli bir yeniliğe imza atıyoruz. Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park’a kurduğumuz 5.5G Mobil Şebekemizi kullanıcılarımızın deneyimine açıyoruz” dedi.

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"5.5G'DE İLKLERİN ÖNCÜSÜYÜZ"

Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, “Türkiye’nin 5.5G’ye en hazır operatörü olarak, geleceğin fiber bağlantılarını inşa ediyoruz. Ülkemiz için dijitalleşmeyi sağlayan kilometre taşlarını 81 ilde uçtan uca sağladığımız güçlü fiber altyapımızla oluşturuyoruz. Fiberin gücünü mobile yansıttığımız erişim ağımız ile dijital yaşamı her yerde hızlı ve kesintisiz bağlantı deneyimiyle desteklediğimiz fiber mobilite çağını başlatarak dijital dönüşümde liderliğimiz taçlandırdık. Dünya ortalamasının üzerinde bir oranla LTE mobil baz istasyonlarımızın %54’ünü fibere bağladık. Gerçekleştirdiğimiz ilklerimiz, geliştirdiğimiz teknolojilerimiz ve 5.5G ekosistemine katkımızla Türkiye’yi geleceğin teknolojilerine hazırlıyoruz. 5.5G ve yeni nesil teknolojiler konusunda dünya trendlerine yön verecek çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Bu açıdan da aslında Türk Telekom olarak, bu bağlantıların önemine işaret eden birçok çalışmayı şimdiden hayata geçirdik. 5.5G’de ilklerin öncüsüyüz.

Kırdığımız hız rekorları, Türkiye’nin ilk özel endüstriyel mobil şebekesi, ilk canlı maç yayını, çevrimiçi uzaktan ameliyat, tarımda ilk akıllı traktör kullanımı, dünyanın ilk VR Kukla Tiyatrosu gibi yenilikçi projelere imza attık. Teknoloji birikimimizi hayatın her alanına yansıtma vizyonumuzla, ülkemizde futbolun ve sporun dijitalleşmesine de liderlik ediyoruz. Yıllardır spora ve sporcuya önemli destekler verdik, Türkiye'nin ilk stadyum isim anlaşması, Akıllı Stadyum Projeleri, taraftar paketleri, futbol kulüpleri ile marka iş birlikleri gibi ses getiren ilkleri gerçekleştirdik. 2018 yılında dünya ile eş zamanlı olarak Türkiye’de uygulanmaya başlanan VAR sisteminin stadyumlara ve Riva’ya kurulmasında sunduğumuz katkı, Türk futbolunun dijital dönüşümünde oynadığımız rolün en önemli örneklerinden. Türkiye Futbol Federasyonu’nun teknoloji destekçisi olarak Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi’ni, Trendyol Süper Lig’e kazandırdık. Galatasaray - AZ Alkmaar karşılaşmasında çok önemli bir yeniliğe imza atıyoruz. Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park’a kurduğumuz 5.5G Mobil Şebekemizi taraftarların deneyimine açıyoruz. Galatasaray - AZ Alkmaar karşılaşması stadyumdaki taraftarların nefesini keserken, sunduğumuz 5.5G teknolojisi stadyumdaki taraftarların mobil internet hızına hız katacak” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
internet Türk Telekom Rams Park
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