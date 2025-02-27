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  4. Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin faturası belli oldu! İşte Jose Mourinho ve Okan Buruk'a verilen cezalar

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin faturası belli oldu! İşte Jose Mourinho ve Okan Buruk'a verilen cezalar

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
27.02.2025 21:56
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Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan mücadelenin yankıları sürerken PFDK derbinin cezalarını da açıkladı. İşte detaylar...

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin faturası belli oldu! İşte Jose Mourinho ve Okan Buruk'a verilen cezalar

PFDK, Süper Lig'in son haftasında oynanan ve 0-0 beraberlikle tamamlanan Galatasaray-Fenerbahçe maçının ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ve Okan Buruk'a verdiği cezaları açıkladı.

PFDK'nın kararına göre; Mourinho 4 maç, Okan Buruk ise 1 maç ceza aldı.

O MAÇLARDA YOK

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Fenerbahçe'nin Gaziantep ile oynadığı maçta tedbirli olan Mourinho, Antalyaspor, Samsunspor ve Bodrumspor maçlarında cezasını tamamlayacak.

KASIMPAŞA MAÇINDA CEZALI

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Okan Buruk ise Galatasaray'ın Kasımpaşa ile oynayacağı maçta cezalı olacak. Öte yandan Dursun Özbek'e 34 gün hak mahrumiyeti ve 3 milyon TL para cezası verildi

DEPLASMANDA SEYİRCİSİZ

Fenerbahçe'ye misafir tribündeki olaylardan dolayı 2 maç deplasmanda seyircisiz oynama cezası verildi.

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Anahtar Kelimeler:
fener galatasaray
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