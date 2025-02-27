Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin faturası belli oldu! İşte Jose Mourinho ve Okan Buruk'a verilen cezalar

PFDK, Süper Lig'in son haftasında oynanan ve 0-0 beraberlikle tamamlanan Galatasaray-Fenerbahçe maçının ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ve Okan Buruk'a verdiği cezaları açıkladı.
PFDK'nın kararına göre; Mourinho 4 maç, Okan Buruk ise 1 maç ceza aldı.
Fenerbahçe'nin Gaziantep ile oynadığı maçta tedbirli olan Mourinho, Antalyaspor, Samsunspor ve Bodrumspor maçlarında cezasını tamamlayacak.
Okan Buruk ise Galatasaray'ın Kasımpaşa ile oynayacağı maçta cezalı olacak. Öte yandan Dursun Özbek'e 34 gün hak mahrumiyeti ve 3 milyon TL para cezası verildi
Fenerbahçe'ye misafir tribündeki olaylardan dolayı 2 maç deplasmanda seyircisiz oynama cezası verildi.
Okuyucu Yorumları 0 yorum