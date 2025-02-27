Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin faturası belli oldu! İşte Jose Mourinho ve Okan Buruk'a verilen cezalar

PFDK, Süper Lig'in son haftasında oynanan ve 0-0 beraberlikle tamamlanan Galatasaray-Fenerbahçe maçının ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ve Okan Buruk'a verdiği cezaları açıkladı.

PFDK'nın kararına göre; Mourinho 4 maç, Okan Buruk ise 1 maç ceza aldı.

O MAÇLARDA YOK

Fenerbahçe'nin Gaziantep ile oynadığı maçta tedbirli olan Mourinho, Antalyaspor, Samsunspor ve Bodrumspor maçlarında cezasını tamamlayacak.

KASIMPAŞA MAÇINDA CEZALI

Okan Buruk ise Galatasaray'ın Kasımpaşa ile oynayacağı maçta cezalı olacak. Öte yandan Dursun Özbek'e 34 gün hak mahrumiyeti ve 3 milyon TL para cezası verildi

DEPLASMANDA SEYİRCİSİZ

Fenerbahçe'ye misafir tribündeki olaylardan dolayı 2 maç deplasmanda seyircisiz oynama cezası verildi.