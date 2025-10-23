HABER

Galaxy S26 ertelendi mi? Bu iddiaya göre, Samsung’un yeni amiral gemisinin gelişi gecikebilir!

Samsung’un yeni amiral gemisi Galaxy S26 serisinin lansmanı ertelenmiş olabilir. Güvenilir sızıntılarıyla tanınan bir kaynağa göre şirket, Ocak 2026’da tanıtmayı planladığı düşünülen seriyi erteleyebilir. Ne gecikmenin olası nedeni ne de yeni lansman tarihi kesin olarak belli değil.

Enes Çırtlık

Samsung’un yeni amiral gemisi serisiyle ilgili söylentiler giderek artıyor. Güney Koreli teknoloji devi henüz Galaxy S26 serisini resmi olarak duyurmasa da, sızıntı kaynakları lansman takviminin değişmiş olabileceğini öne sürüyor. Uzmanlara göre şirket, bu kez geleneksel takviminden sapabilir.

SAMSUNG GALAXY S26 ERTELENEBİLİR

Samsung’un yaklaşmakta olan Galaxy S26 serisini gelecek yılın başlarında piyasaya sürmesi bekleniyordu, ancak Android Central'da yer alan habere göre, güvenilir sızıntılarıyla tanınan bir kaynak, lansmanın ertelendiğini iddia etti.

Başlangıçta şirketin, Galaxy S25’in çıkış takvimiyle uyumlu olacak şekilde Ocak 2026’da Galaxy S26 serisini duyurmayı hedeflediği düşünülüyordu. Ancak Ice Universe, Weibo’da “Samsung Galaxy S26 serisinin lansmanı ertelendi” ifadelerini kullandı. Paylaşımda gecikmenin olası nedeni ya da yeni lansman tarihine dair başka bir detay yer almadı.

Bu paylaşım, 22 Ekim Salı günü, başka bir sızıntı kaynağı olan Instant Digital’ın Weibo’da “Herkese daha iyi bir şekilde sunabilmek için Galaxy S26 serisinin lansmanı Mart ayına ertelenebilir” şeklindeki iddiasını paylaşmasından sadece birkaç dakika sonra yapıldı.

Galaxy S26 ertelendi mi? Bu iddiaya göre, Samsung’un yeni amiral gemisinin gelişi gecikebilir! 1

Galaxy S26 hâlâ söylenti aşamasında olduğundan ve Samsung henüz resmi bir açıklama yapmadığından, yeni amiral gemisi serisinin ne zaman tanıtılacağı kesin olarak bilinmiyor.

Galaxy S25, Ocak 2025’te duyurulmuş ve takip eden ay satışa sunulmuştu. Eğer bu iki sızıntıcının Galaxy S26 gecikmesi konusundaki iddiaları doğru çıkarsa, lansmanın Şubat 2026 veya Mart 2026’da gerçekleşmesi olası görünüyor.

GALAXY S26 HAKKINDA ÇIKAN İLK SÖYLENTİ DEĞİL

Eğer Galaxy S26 serisi gerçekten ertelenirse, bu gecikmenin kesin nedeni muhtemelen net olarak bilinmeyecek. Ancak Samsung’un lansman planlarıyla ilgili diğer söylentiler, neler olup bittiği hakkında bir fikir edinilmesini sağlıyor.

Son olarak şirketin, Galaxy S26 Pro, Galaxy S26 Edge ve Galaxy S26 Ultra modellerinden oluşan bir seri üzerinde çalıştığı iddia edilmişti. Ancak beklenen lansman penceresine birkaç ay kala, söylentiler tamamen yön değiştirdi. Artık Samsung’un, Galaxy S26 Edge modelini tamamen iptal edip yerine Galaxy S26 Plus’ı çıkaracağı düşünülüyor. Kısa süre sonra, Galaxy S26 Pro adının da kullanılmayacağı ve modelin sadece Galaxy S26 olarak adlandırılacağı yönünde sızıntılar ortaya çıktı.

Samsung’un Galaxy S26 lansmanını ertelediğine dair söylentiler dikkat çekiyor olsa da bu söylentilerin gerçeğe dönüşüp dönüşmeyeceğini görmek için beklememiz gerekecek.

akıllı telefon Samsung
