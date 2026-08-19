Galaxy S26 FE için sürpriz kalmadı: Yeni sızıntı neredeyse tüm özellikleri ortaya çıkardı

Galaxy S26 FE hakkında son birkaç haftadır art arda gelen sızıntılar, Samsung’un yeni Fan Edition modelinin tanıtımının çok uzak olmadığını gösteriyor. Son sızıntıyla birlikte ise iddiaya göre telefonun birçok özelliği ve teknik ayrıntıları gün yüzüne çıkmış durumda.

ÜÇ RENK SEÇENEĞİYLE GELECEK

SamMobile'ın aktardığına göre, Android Headlines tarafından yayımlanan ve Galaxy S26 FE için hazırlandığı düşünülen sızdırılmış tanıtım materyalleri, telefonun Blueberry, Graphite ve Pistachio olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle sunulacağını gösteriyor.

Paylaşılan diğer görseller iddiaya göre cihazın kamera özelliklerini de ortaya koyuyor. Buna göre Galaxy S26 FE’nin arka tarafında 12 megapiksel ultra geniş açı, 50 megapiksel geniş açı ve 8 megapiksel telefoto kamera bulunacak. Ön tarafta ise 12 megapiksel selfie kamerası yer alacak.

EXYNOS 2500 VE 4.900 MAH BATARYA

Galaxy S25 FE

Samsung, iddiaya göre Galaxy S26 FE’de Exynos 2500 yonga setine yer verecek. Telefonda ayrıca 4.900 mAh kapasiteli batarya ve 45W kablolu şarj desteği bulunacak.

Cihaz, 6,7 inç FHD+ ekranla gelecek. Ekran Corning Gorilla Glass Victus+ ile korunurken telefonun çerçevesinde alüminyum alaşım kullanılacak.

Galaxy S26 FE’nin ölçüleri 161,6 x 76,9 x 7,4 mm olacak. Cihaz ayrıca toza ve suya karşı dayanıklılık için IP68 sertifikasına sahip olacak.

YEDİ YIL ANDROID GÜNCELLEMESİ ALACAK

Samsung’un Galaxy S26 FE için yedi yıl boyunca Android işletim sistemi yükseltmesi sunacağı da belirtiliyor.

Telefonda yer alacak yazılım özellikleri arasında Audio Eraser, My FanCam ve daha sabit video çekimleri için Horizontal Lock'un bulunduğu aktarılıyor.

Eğer sızıntı gerçekse Galaxy S26 FE hakkında geriye büyük ölçüde yalnızca fiyat ve satışa çıkış bilgilerinin açıklanması kaldı. Samsung’un bu ayrıntıları, cihazın önümüzdeki birkaç hafta içinde gerçekleşmesi beklenen lansmanıyla birlikte açıklaması bekleniyor.