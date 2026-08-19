HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji

Galaxy S26 FE için sürpriz kalmadı: Yeni sızıntı neredeyse tüm özellikleri ortaya çıkardı

Samsung’un henüz tanıtmadığı Galaxy S26 FE için hazırlandığı öne sürülen sızdırılmış tanıtım materyalleri; iddiaya göre renk seçeneklerinden kamera sistemine kadar cihazın birçok özelliğini ve teknik detaylarını ortaya çıkardı.

Galaxy S26 FE için sürpriz kalmadı: Yeni sızıntı neredeyse tüm özellikleri ortaya çıkardı
Enes Çırtlık

Galaxy S26 FE hakkında son birkaç haftadır art arda gelen sızıntılar, Samsung’un yeni Fan Edition modelinin tanıtımının çok uzak olmadığını gösteriyor. Son sızıntıyla birlikte ise iddiaya göre telefonun birçok özelliği ve teknik ayrıntıları gün yüzüne çıkmış durumda.

ÜÇ RENK SEÇENEĞİYLE GELECEK

SamMobile'ın aktardığına göre, Android Headlines tarafından yayımlanan ve Galaxy S26 FE için hazırlandığı düşünülen sızdırılmış tanıtım materyalleri, telefonun Blueberry, Graphite ve Pistachio olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle sunulacağını gösteriyor.

Paylaşılan diğer görseller iddiaya göre cihazın kamera özelliklerini de ortaya koyuyor. Buna göre Galaxy S26 FE’nin arka tarafında 12 megapiksel ultra geniş açı, 50 megapiksel geniş açı ve 8 megapiksel telefoto kamera bulunacak. Ön tarafta ise 12 megapiksel selfie kamerası yer alacak.

Galaxy S26 FE için sürpriz kalmadı: Yeni sızıntı neredeyse tüm özellikleri ortaya çıkardı 1


Galaxy S25 FE

EXYNOS 2500 VE 4.900 MAH BATARYA

Samsung, iddiaya göre Galaxy S26 FE’de Exynos 2500 yonga setine yer verecek. Telefonda ayrıca 4.900 mAh kapasiteli batarya ve 45W kablolu şarj desteği bulunacak.

Cihaz, 6,7 inç FHD+ ekranla gelecek. Ekran Corning Gorilla Glass Victus+ ile korunurken telefonun çerçevesinde alüminyum alaşım kullanılacak.

Galaxy S26 FE’nin ölçüleri 161,6 x 76,9 x 7,4 mm olacak. Cihaz ayrıca toza ve suya karşı dayanıklılık için IP68 sertifikasına sahip olacak.

YEDİ YIL ANDROID GÜNCELLEMESİ ALACAK

Samsung’un Galaxy S26 FE için yedi yıl boyunca Android işletim sistemi yükseltmesi sunacağı da belirtiliyor.

Telefonda yer alacak yazılım özellikleri arasında Audio Eraser, My FanCam ve daha sabit video çekimleri için Horizontal Lock'un bulunduğu aktarılıyor.

Galaxy S26 FE için sürpriz kalmadı: Yeni sızıntı neredeyse tüm özellikleri ortaya çıkardı 2

Eğer sızıntı gerçekse Galaxy S26 FE hakkında geriye büyük ölçüde yalnızca fiyat ve satışa çıkış bilgilerinin açıklanması kaldı. Samsung’un bu ayrıntıları, cihazın önümüzdeki birkaç hafta içinde gerçekleşmesi beklenen lansmanıyla birlikte açıklaması bekleniyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Milletvekili Melih Meriç'i bıçaklayan saldırgan: 'Çok pişmanım'Milletvekili Melih Meriç'i bıçaklayan saldırgan: 'Çok pişmanım'
Türkiye Kültür Yolu Festivali ilk kez Ordu'daTürkiye Kültür Yolu Festivali ilk kez Ordu'da

Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Samsung
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Şüphelenen koca eşini yakaladı! 3 saatlik oda kiralama, bungalov, 3 gün 3 gece otel

Şüphelenen koca eşini yakaladı! 3 saatlik oda kiralama, bungalov, 3 gün 3 gece otel

Furkan Vakfı'na operasyon! Alparslan Kuytul'un evinde arama yapılıyor

Furkan Vakfı'na operasyon! Alparslan Kuytul'un evinde arama yapılıyor

Fenerbahçe turu Fransa'ya bıraktı!

Fenerbahçe turu Fransa'ya bıraktı!

4 milyar dolar servet bırakmıştı! Babasından kalan son miras da satışa çıkarıldı

4 milyar dolar servet bırakmıştı! Babasından kalan son miras da satışa çıkarıldı

Telefon üstüne telefon geliyordu: Şimdi sorup kapatıyorlar 'Böylesini görmedim'

Telefon üstüne telefon geliyordu: Şimdi sorup kapatıyorlar 'Böylesini görmedim'

Fikri internette görüp başladığı işle 10 kat fazla getiri elde etti

Fikri internette görüp başladığı işle 10 kat fazla getiri elde etti

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.