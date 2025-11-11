HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

SON DAKİKA | Gürcistan'da kargo uçağımız düştü! MSB'den açıklama: "20 personelimiz vardı" Uçağın enkazına ulaşıldı

Son dakika haberi: Gürcistan'da düşen kargo uçağı Türkiye'nin yüreğini yaktı. Milli Savunma Bakanlığı'nın Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait bir kargo uçağının düştüğünü açıklamasının ardından yeni bir açıklama geldi. Uçakta 20 personelin olduğu aktarıldı. Uçağın kalktıktan 27 dakika sonra radardan kaybolduğu ortaya çıktı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya uçağın enkazına ulaşıldığını açıkladı.

SON DAKİKA | Gürcistan'da kargo uçağımız düştü! MSB'den açıklama: "20 personelimiz vardı" Uçağın enkazına ulaşıldı
Recep Demircan

Son dakika: Gürcistan’da Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait bir askeri kargo uçağı henüz bilinmeyen bir nedenle düştü. Milli Savunma Bakanlığı'nı arama kurtarma çalışmalarının başladığını duyurmasının ardından yeni bir açıklama geldi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN GÜRCİSTAN'LA GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gürcistan Başbakanı Kobakhidze ile arama kurtarma çalışmaları hakkında görüştü. Görüşmede Kobakhidze, Erdoğan'a taziyelerini iletti.

MSB: "20 PERSONELİMİZ VARDI"

MSB yaptığı yeni açıklamada uçakta 20 personelin olduğunu ifade etti.

SON DAKİKA | Gürcistan da kargo uçağımız düştü! MSB den açıklama: "20 personelimiz vardı" Uçağın enkazına ulaşıldı 1

Uçağın kalkıştan kısa süre sonra radardan kaybolduğu, düşüşün ardından bölgeden yoğun duman yükseldiği bildirildi.

27 DAKİKA SONRA RADARDAN KAYBOLDU

Edinilen bilgilere göre, sabah saat 09.50'de Trabzon'dan havalanan kargo uçağı ilk olarak Azerbaycan'ın Gence şehrine 11.06'da iniş yaptı. Burada bir süre bekledikten sonra 13.20'de Türkiye'ye gelmek üzere Gence'den havalanan uçak kalkış yaptıktan 27 dakika sonra radardan kayboldu.

UÇAĞIN ENKAZINA ULAŞILDI

Bakan Yerlikaya açıklamasında şunları ifade etti:

"Gürcistan İçişleri Bakanı Sayın Gela Geladze ile düzenli olarak görüşmeye devam ediyorum.

Sayın Bakan C130 askeri kargo uçağımızın enkazına saat 17.00 civarında ulaşmış ve arama kurtarma çalışmalarına devam etmektedir.

Şehitlerimize Allahtan rahmet, Milletimize, ailelerine başsağlığı dilerim.

Makamları âli olsun"

SON DAKİKA | Gürcistan da kargo uçağımız düştü! MSB den açıklama: "20 personelimiz vardı" Uçağın enkazına ulaşıldı 2

MSB'DEN YENİ AÇIKLAMA

MSB'den uçak kazasına ilişkin yeni açıklama geldi:

"Gürcistan arama kurtarma ekipleri saat 17.00'de uçağın enkazına ulaşmıştır. Enkaz, kaza kırım ekiplerimizin incelemesi maksadıyla emniyete alınmıştır. Kaza kırım ekibimiz bölgeye intikal etmektedir. Uçağın düşme sebebi uçak enkazında kaza kırım ekibimiz tarafından yapılacak detaylı inceleme sonucunda belirlenecektir."

SON DAKİKA | Gürcistan da kargo uçağımız düştü! MSB den açıklama: "20 personelimiz vardı" Uçağın enkazına ulaşıldı 3

11 Kasım 2025
11 Kasım 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

UÇAĞIN DÜŞTÜĞÜ BÖLGEDEN GÖRÜNTÜLER

SON DAKİKA | Gürcistan'da kargo uçağımız düştü! MSB'den açıklama: "20 personelimiz vardı" Uçağın enkazına ulaşıldı G1
SON DAKİKA | Gürcistan'da kargo uçağımız düştü! MSB'den açıklama: "20 personelimiz vardı" Uçağın enkazına ulaşıldı G2
SON DAKİKA | Gürcistan'da kargo uçağımız düştü! MSB'den açıklama: "20 personelimiz vardı" Uçağın enkazına ulaşıldı G3
SON DAKİKA | Gürcistan'da kargo uçağımız düştü! MSB'den açıklama: "20 personelimiz vardı" Uçağın enkazına ulaşıldı G4
SON DAKİKA | Gürcistan'da kargo uçağımız düştü! MSB'den açıklama: "20 personelimiz vardı" Uçağın enkazına ulaşıldı G5
Anahtar Kelimeler:
Milli Savunma Bakanlığı Gürcistan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 15 yorum
Çok üzücü Allah rahmet eylesin.Milletçe başımız sağolsun.
AÇIKLAMAYA BİLE CESARETLERİ YOK
Bu acı günde siyaseti bırak uçak bu düşmez diye garantisimi var boş boş konuşma canımızı sıkma
20 personel vardı eeeee akibetleri🤬🤬🤬
@egeid daha önce acıklandı ya okumadınmı görmedinmi
En Çok Okunan Haberler
10 Kasım paylaşımları sosyal medyayı ayağa kaldırdı

10 Kasım paylaşımları sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Son seçim anketi geldi! Sonuçlara ‘kararsızlar’ damga vurdu

Son seçim anketi geldi! Sonuçlara ‘kararsızlar’ damga vurdu

Bahis soruşturması sonrası Erman Toroğlu'ndan canlı yayında olay yaratan iddia!

Bahis soruşturması sonrası Erman Toroğlu'ndan canlı yayında olay yaratan iddia!

Zor günler geçiriyordu! Ünlü oyuncu çöpten kartonları alıp...

Zor günler geçiriyordu! Ünlü oyuncu çöpten kartonları alıp...

'Ankara'dan bilgi' Asgari ücret rakamını açıkladı 'Ben de öyle duyum aldım'

'Ankara'dan bilgi' Asgari ücret rakamını açıkladı 'Ben de öyle duyum aldım'

Kredi kartlarında yeni dönem, banka fark etmiyor! Zorunlu, saat 22.00 - 06.00 arası yapılamayacak

Kredi kartlarında yeni dönem, banka fark etmiyor! Zorunlu, saat 22.00 - 06.00 arası yapılamayacak

Diğer Haberler

TSK birlikleri, NATO tatbikatı için Kapıkule'den çıkış yaptı

TSK birlikleri, NATO tatbikatı için Kapıkule'den çıkış yaptı

Fırından para çalan iki şüpheli tutuklandı

Fırından para çalan iki şüpheli tutuklandı

İstanbul’da trafik yoğunluğu yüzde 89’a ulaştı

İstanbul’da trafik yoğunluğu yüzde 89’a ulaştı

Çerkezköy’de sağanak yağış hayatı felç etti

Çerkezköy’de sağanak yağış hayatı felç etti

Beykoz'da seyir halindeki kamyon alev alev yandı

Beykoz'da seyir halindeki kamyon alev alev yandı

Tuzla’da seyir halindeki tır alev alev yandı

Tuzla’da seyir halindeki tır alev alev yandı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.