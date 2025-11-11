SON DAKİKA | Gürcistan'da kargo uçağımız düştü! MSB'den açıklama: "20 personelimiz vardı" Uçağın enkazına ulaşıldı

Son dakika: Gürcistan’da Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait bir askeri kargo uçağı henüz bilinmeyen bir nedenle düştü. Milli Savunma Bakanlığı'nı arama kurtarma çalışmalarının başladığını duyurmasının ardından yeni bir açıklama geldi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN GÜRCİSTAN'LA GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gürcistan Başbakanı Kobakhidze ile arama kurtarma çalışmaları hakkında görüştü. Görüşmede Kobakhidze, Erdoğan'a taziyelerini iletti.

MSB: "20 PERSONELİMİZ VARDI"

MSB yaptığı yeni açıklamada uçakta 20 personelin olduğunu ifade etti.

Uçağın kalkıştan kısa süre sonra radardan kaybolduğu, düşüşün ardından bölgeden yoğun duman yükseldiği bildirildi.

27 DAKİKA SONRA RADARDAN KAYBOLDU

Edinilen bilgilere göre, sabah saat 09.50'de Trabzon'dan havalanan kargo uçağı ilk olarak Azerbaycan'ın Gence şehrine 11.06'da iniş yaptı. Burada bir süre bekledikten sonra 13.20'de Türkiye'ye gelmek üzere Gence'den havalanan uçak kalkış yaptıktan 27 dakika sonra radardan kayboldu.

UÇAĞIN ENKAZINA ULAŞILDI

Bakan Yerlikaya açıklamasında şunları ifade etti:

"Gürcistan İçişleri Bakanı Sayın Gela Geladze ile düzenli olarak görüşmeye devam ediyorum.

Sayın Bakan C130 askeri kargo uçağımızın enkazına saat 17.00 civarında ulaşmış ve arama kurtarma çalışmalarına devam etmektedir.

Şehitlerimize Allahtan rahmet, Milletimize, ailelerine başsağlığı dilerim.

Makamları âli olsun"

MSB'DEN YENİ AÇIKLAMA

MSB'den uçak kazasına ilişkin yeni açıklama geldi:

"Gürcistan arama kurtarma ekipleri saat 17.00'de uçağın enkazına ulaşmıştır. Enkaz, kaza kırım ekiplerimizin incelemesi maksadıyla emniyete alınmıştır. Kaza kırım ekibimiz bölgeye intikal etmektedir. Uçağın düşme sebebi uçak enkazında kaza kırım ekibimiz tarafından yapılacak detaylı inceleme sonucunda belirlenecektir."

