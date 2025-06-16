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’Galerici’ adı altında tefecilik yapanlara operasyon: 9 gözaltı

Kırşehir’de; galericilik adı altında tefecilik yapan, araç bedelinin çok üzerinde vatandaşa senet imzalatan ve baskı kurarak tahsil ettikleri belirlenen kişilere yönelik düzenlenen operasyonda, 9 şüpheli gözaltına alındı.

’Galerici’ adı altında tefecilik yapanlara operasyon: 9 gözaltı

Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince; Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında 8 ay önce başlatılan çalışmada, 3 aydır teknik ve fiziki takip yapıldı. Yapılan takiplerin ardından 15 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda M.T., O.T., R.A., B.A., H.E., N.K., S.B., C.S. ve Ö.Ö. yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin il genelinde ’galericilik’ faaliyeti adı altında tefecilik yaptıkları, organize şekilde hareket ederek fahiş fiyatlarla vadeli araç satışı gerçekleştirdikleri, araç alım-satım işlemlerinde araç bedelinin çok üzerinde senetler imzalattıkları belirlendi. Ayrıca ödeme sorunu yaşayan vatandaşlara karşı baskı, darp ve tehdit unsurları kullanarak senetleri tahsil ettikleri, araçları geri alarak gasp ettikleri ve bu yöntemlerle haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi. Operasyon kapsamında şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda senet ve dijital materyale el konuldu.

’Galerici’ adı altında tefecilik yapanlara operasyon: 9 gözaltı

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kırşehir
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