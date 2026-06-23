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Gaspçılara direnen çocuk bıçaklandı

Adıyaman’da kendisini gasp etmeye çalışan iki şahsa direnen 13 yaşındaki çocuk, bıçaklanarak yaralandı.

Gaspçılara direnen çocuk bıçaklandı

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Karapınar Mahallesi’nde sokakta yürüyen 13 yaşındaki Muhammed S.’nin yanına gelen 2 şahıs, Muhammed S.’yi gasp ederek parasını almak istedi. Her iki şahsa direnen Muhammed S., burada bıçaklandı. Karın bölgesinden bıçaklanan Muhammed S., olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis ekipleri, olayı gerçekleştiren kimliği belirsiz şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Gaspçılara direnen çocuk bıçaklandı 1
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Kadir Gündüz tarafından yayına alınmıştır

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Adıyaman
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