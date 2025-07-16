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Gazeteci Hasan Cemal Yunanistan'da hastaneye kaldırıldı! Türkiye'ye getirilecek

Gazeteci Hasan Cemal'in Yunanistan'ın Leros adasında fenalaşarak hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Cemal'in kaldırıldığı hastanede gerekli cihazların olmaması nedeniyle Bodrum'a sevk edilmesi bekleniyor.

Gazeteci Hasan Cemal Yunanistan'da hastaneye kaldırıldı! Türkiye'ye getirilecek
Ufuk Dağ

Deneyimli gazeteci Hasan Cemal, Yunanistan’ın Leros adasında fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Cemal’in beynine pıhtı attığından şüpheleniliyor.

Gazeteci Hasan Cemal Yunanistan da hastaneye kaldırıldı! Türkiye ye getirilecek 1

Habertürk'te yer alan habere göre teşhis için gerekli MR cihazının adadaki hastanede olmadığı öğrenildi. Bu nedenle Cemal'in Bodrum’a sevk edileceği öğrenildi.

HASAN CEMAL KİMDİR?

Hasan Cemal’in, büyükbabası Cemal Paşa Midilli doğumlu, babaannesi ise Serezlidir. İttihat ve Terakki partisinin en önemli şahsiyetlerinden olan Cemal Paşa’nın torunu olan Hasan Cemal, 1965 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun oldu.

Gazeteci Hasan Cemal Yunanistan da hastaneye kaldırıldı! Türkiye ye getirilecek 2

Gazeteciliğe 1969 yılında Ankara'da haftalık Devrim dergisinde başladı. Yeni Ortam dergisi, Anka Ajansı ve Günaydın gazetesinde çalıştıktan sonra 1973 yılında Cumhuriyet gazetesine girdi. 1979 senesinde Cumhuriyet gazetesinin Ankara temsilcisi oldu. 1981-1992 yılları arasında Cumhuriyet gazetesinde genel yayın yönetmenliği yaptı. 1992-1998 yılları arasında Sabah gazetesinin birinci sayfa yazarlığını yaptı. Milliyet gazetesinde haftada altı gün iç ve dış politika yazıları yazdı. Nokta dergisi 1989 Doruktakiler ve Gazeteciler Cemiyeti Fıkra Ödülü'nü kazandı. Genel yayın yönetmenliğini yaptığı Cumhuriyet gazetesi 1986'da Sedat Simavi Ödülü'nü kazanarak yılın gazetesi seçildi.

ÖZEL HAYATI

Hasan Cemal, 1971 yılında Necla Aksoy ile evlendi. Bu evlilikten Elif (d.1972) adında bir kızı oldu. İkinci evliliğini 1996'da Hürriyet’in Reklam Grup Başkanı Ayşe Sözeri ile yaptı. Defne (d.1997) adında bir kızı vardır.

KİTAPLARI

2012 - 1915: Ermeni Soykırımı

2011 - Barışa Emanet Olun

2010 - Türkiye’nin Asker Sorunu

2005 - Cumhuriyet’i Çok Sevmiştim

2004 - Kürtler

1999 - Kimse Kızmasın, Kendimi Yazdım

1989 - Özal Hikayesi

1987 - Tarihi Yaşarken Yakalamak

1986 - Demokrasi Korkusu

1986 - Tank Sesiyle Uyanmak

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Anahtar Kelimeler:
Hasan Cemal Yunanistan hastane
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