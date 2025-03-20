HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. İlginç Haberler
  4. Gazetelerdeki renkli noktalar nedir, ne anlama gelir ve ne işe yarar?

Gazetelerdeki renkli noktalar nedir, ne anlama gelir ve ne işe yarar?

Ferhan Petek Ferhan Petek
20.03.2025 00:57
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Günlük hayatta çok sık kullanılan ve karşılaşılan bazı detaylara çoğu zaman dikkat edilmese de bazıları merak uyandırabilir. Bunlardan biri de gazetelerde ya da çeşitli ambalajlarda görülen işaretler ve yazılardır. Peki, gazetelerdeki renkli noktalar nedir, ne anlama gelir ve ne işe yarar?

Gazetelerdeki renkli noktalar nedir, ne anlama gelir ve ne işe yarar?

Marketlerden, mağazalardan alınan ürünlerin paketlerinde ya da gazetelerde bulunan bazı işaretler ve renkli noktalar çeşitli anlamlara gelebilmektedir. Çoğu zaman görmezden gelinen bu detaylar bazı kişiler için merak konusu olabilir. Her bir noktanın ve rengin ayrı bir anlamı ve işlevi bulunur. Özellikle medya ürünü yazılı gazete ya da dergi gibi basılı ürünlerde renkli noktalar çeşitli amaçlar doğrultusunda tüm basılı yayınlarda yer alır. Her bir rengin ise farklı bir temsil ettiği renk tonları vardır.

Gazetelerdeki renkli noktalar nedir?

Günümüzde neredeyse her şey dijitalleşmiş olsa da günlük olarak basılan gazeteler bazı kişiler tarafından hala okunmakta ve takip edilmektedir. Bu gazetelerde ya da bazı ürünlerin ambalajlarında genelde çok dikkat çekmeyen renkli noktalar vardır.

Bu renkli noktalar çeşitli amaçlar ile kullanılmakta ve her bir nokta farklı bir görev üstlenmektedir. Genel olarak gazetelerde mavi, kırmızı, siyah ve yeşil renklerde noktalar bulunur. Kısaca CMYK adı verilen bu renkler gazetelerin baskı işlemleri ile ilgili durumlardır.

Gazetelerdeki renkli noktalar ne anlama gelir?

Çeşitli basılı medya yayınlarında ve gazetelerde ya da dergilerde bir renk modeli olan CMY kullanılır. CMYK dört ana mürekkep rengini sembolize eden bir akronim olarak tanımlanır. Açılımı ve anlamları şu şekildedir:

C

Camgöbeği (Cyan) rengidir. Maviye yakın olan yeşil bir renktir. İlk harfi C olduğu için kısaca C olarak anılır. Gazete baskılarında ya da diğer basılı medya yayınlarında ve basılı malzemelerde kullanılan mavi renk tonlarını temsil eder.

M

Macenta (Magenta) rengidir. Fuşya ya da pembe rengini temsil eder. M harfi ise macentanın baş harfi olarak kullanılır ve mor ile kırmızı renklerin tonlarına odaklanır.

Y

Yellow, sarı rengi temsil eden bir ifadedir. Güneş, ışık ve diğer tüm sarı tonlarını Y harfi ifade eder.

K

Key ya da black Türkçe adı ile siyah rengi temsil eder. Kısaca K harfi olarak kullanılır. Metin ve tüm detayların basımında siyah renk kullanılır. Ek olarak mürekkep kombinasyonlarına kontrast ve derinlik ekler.

Tüm bu renkler CMYK olarak kısaca adlandırılmıştır. Her bir harf bir rengi temsil eder ve o rengin tonlarını simgeler. Tüm basılı medya yayınlarında, dergilerde ya da gazetelerde bu renkler kullanılır ve tümü bu CMYK adı verilen renk modeli kullanılarak baskı ve üretim yapılır.

Gazetelerdeki renkli noktalar ne işe yarar?

CMYK olarak da anılan mavi, kırmızı, siyah ve yeşil renklerin karışımı ile meydana gelen baskı renklerini düzeltmeye ve bu renkleri ayarlamaya yardımcı olması için kullanılır. Baskılarda kullanılan mürekkeplerin renklerini doğru bir biçimde ayarlayabilme amacı ile bu renkli noktalara ihtiyaç duyulur.

Ek olarak basılan resimlerin renklerini düzeltebilmek ve daha iyi bir görüntü kalitesi elde edebilmek amacı ile de bu renkli noktalar kullanılabilir. Gazetelerde yer alan bu renkli noktalar genelde şu amaçlar doğrultusunda kullanılmaktadır:

  • Renk düzeltmeleri yapmak
  • Belli baskı işlemlerini takip edebilmek
  • Baskı kalitesinin kontrolünü sağlamak
  • Baskı sürecini kontrol edebilmek
  • Yüksek kalitede baskı elde edebilmek
  • Renk ayrımını iyileştirebilmek
  • Renklerin çok daha keskin görünmesini sağlamak

  • Baskıdaki renklerin daha canlı olarak görülebilmesini sağlamak

    Ekrem İmamoğlu Operasyonu Haberleri
Ekrem İmamoğlu'na cezaevinde ilk ziyaret! O isimle görüştü, mesaj gönderdiEkrem İmamoğlu'na cezaevinde ilk ziyaret! O isimle görüştü, mesaj gönderdi
Kurultayın iptalini isteyen Lütfü Savaş'a CHP'den ilk tepki: "Allah akıl fikir versin"Kurultayın iptalini isteyen Lütfü Savaş'a CHP'den ilk tepki: "Allah akıl fikir versin"
Anahtar Kelimeler:
gazete
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Kulislere yansıdı! Ekonomi yönetiminde 'stopaj' hazırlığı

Kulislere yansıdı! Ekonomi yönetiminde 'stopaj' hazırlığı

Cezaevinden gönderdi! "Çatışmadan uzak durun"

Cezaevinden gönderdi! "Çatışmadan uzak durun"

CHP lideri Özel 'Taksim' çağrılarına son noktayı koydu

CHP lideri Özel 'Taksim' çağrılarına son noktayı koydu

Saraçhane'deki bu görüntüler gündem oldu!

Saraçhane'deki bu görüntüler gündem oldu!

Derbi öncesi G.Saray'a FIFA'dan müjde!

Derbi öncesi G.Saray'a FIFA'dan müjde!

Eşi cezaevindeyken Dilek İmamoğlu hakkında çirkin sözler sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Eşi cezaevindeyken Dilek İmamoğlu hakkında çirkin sözler sosyal medyayı ayağa kaldırdı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Geri ödemesiz 20.000 TL nakit fırsatı burada!

Geri ödemesiz 20.000 TL nakit fırsatı burada!

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Bahar Fırsatları'nın yıldız markaları burada! İşte %50'yi aşan indirimler

Bahar Fırsatları'nın yıldız markaları burada! İşte %50'yi aşan indirimler

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.