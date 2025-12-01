Gaziantep 01 Aralık Pazartesi Hava Durumu! Gaziantep'te hava durumu nasıl olacak?

Gaziantep'te 1 Aralık 2025 Pazartesi günü hava durumu açık ve güneşli olacak. Gün boyunca sıcaklık 9.7°C ile 17.3°C arasında değişecek. Nem oranı %48. Rüzgar hızı 3.4 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:24. Gün batımı saati ise 17:11.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. 2 Aralık Salı günü sıcaklık 8.8°C ile 16.9°C arasında olacak. 3 Aralık Çarşamba gününde ise sıcaklık 7.7°C ile 13.5°C arasında seyredecek. Hafta ortasında hava daha serin ve bulutlu olabilir. 5 Aralık Cuma günü sıcaklık 5.5°C ile 15.5°C arasında tahmin ediliyor. 6 Aralık Cumartesi günü sıcaklığın 4.4°C ile 15.6°C arasında olması bekleniyor. Hafta sonuna doğru hava serin ve bulutlu geçebilir. 7 Aralık Pazar günü yer yer sağanak yağışlar görülecek. Sıcaklık 4.8°C ile 16.6°C arasında olacak.

Bu dönemde hava koşulları değişkenlik gösterebilir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcaklık farkları yaşanacak. Kat kat giyinmek, ani ısı değişimlerine karşı faydalı olacaktır. Gün içinde güneşli havanın tadını çıkarın. Akşam saatlerinde hava serinleyebilir. Yanınızda bir ceket bulundurmanız gerekecek. Hafta sonu beklenen yağışlar için dışarı çıkarken şemsiye veya su geçirmez bir mont alabilirsiniz. Hava koşullarına göre trafik ve yol durumunu kontrol etmek önemlidir. Bu, planlarınızı yaparken size kolaylık sağlar.