Gaziantep 01 Temmuz Salı Hava Durumu! Gaziantep'te hava durumu nasıl olacak?

Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 34°C civarında, gece ise 20°C civarında olması bekleniyor. Rüzgar batı yönünden orta şiddette esecek.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. 2 Temmuz Çarşamba günü hava sıcaklığının 35°C'ye ulaşması öngörülüyor. 3 Temmuz Perşembe günü ise sıcaklık 32°C civarında olacak.

Bu sıcak hava koşulları altında dışarıda vakit geçirecekler dikkatli olmalı. Gölgelik alanlarda dinlenmek, bol su tüketmek ve hafif kıyafetler tercih etmek önemlidir. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu saatlerde, 10:00 ile 16:00 arasında, dışarıda bulunmaktan kaçınmak faydalı olacaktır. Bu önlemler, sıcak havanın olumsuz etkilerinden korunmak için gereklidir.