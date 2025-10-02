HABER

Gaziantep 02 Ekim Perşembe Hava Durumu! Gaziantep'te hava durumu nasıl olacak?

Gaziantep'te 2 Ekim 2025 Perşembe günü hava durumu açık ve güneşli olacak. Gün boyunca en yüksek sıcaklık 26°C olacak.

En düşük sıcaklık ise 16°C civarında seyredecek. Hafta boyunca hava genel olarak açık ve güneşli kalacak. 3 Ekim Cuma günü en yüksek sıcaklık 26°C olacak. 4 Ekim Cumartesi günü 28°C'ye ulaşması bekleniyor. 5 Ekim Pazar günü ise sıcaklık 30°C'ye yükselebilir.

Bu dönemde Gaziantep'te yağış beklenmiyor. Açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sunulacak. Sıcaklıkların artmasıyla birlikte öğle saatlerinde güneşe maruz kalma süresi sınırlanmalı. Bol su tüketimi de önemlidir. Sabah ve akşam saatlerinde serin hava nedeniyle mevsime uygun kıyafetler tercih edilmelidir.

Öğle saatlerinde güneşe dikkat edilmesi gerekecek. Sıcak günlerde dışarıda kalma süresi kısıtlanmalıdır. Mevsime göre uygun kıyafetler seçilmelidir. Su tüketimi de artırılmalıdır. Bu, sağlığı korumak için önemlidir.

hava durumu Gaziantep
