Gaziantep 02 Ekim Perşembe Hava Durumu! Gaziantep'te hava durumu nasıl olacak?

En düşük sıcaklık ise 16°C civarında seyredecek. Hafta boyunca hava genel olarak açık ve güneşli kalacak. 3 Ekim Cuma günü en yüksek sıcaklık 26°C olacak. 4 Ekim Cumartesi günü 28°C'ye ulaşması bekleniyor. 5 Ekim Pazar günü ise sıcaklık 30°C'ye yükselebilir.

Bu dönemde Gaziantep'te yağış beklenmiyor. Açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sunulacak. Sıcaklıkların artmasıyla birlikte öğle saatlerinde güneşe maruz kalma süresi sınırlanmalı. Bol su tüketimi de önemlidir. Sabah ve akşam saatlerinde serin hava nedeniyle mevsime uygun kıyafetler tercih edilmelidir.

