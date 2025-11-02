Gaziantep 02 Kasım Pazar Hava Durumu! Gaziantep'te hava durumu nasıl olacak?

Gaziantep'te 2 Kasım 2025 Pazar günü hava durumu parçalı bulutlu ve güneşli bekleniyor. Sıcaklıklar 16,5°C ile 27,2°C arasında değişecek. Nem oranı yaklaşık %15 civarında olacak. Rüzgar hızı ise 10,8 km/saat tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 06:54, gün batımı saati 17:30 olarak hesaplanmıştır.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi bekleniyor. 3 Kasım Pazartesi günü kısmen güneşli bir hava olacak. 4 Kasım Salı günü de benzer koşullar öngörülüyor. Sıcaklıklar 26°C ile 27°C arasında seyredecek. Nem oranı yine %15 civarında kalacak. Rüzgar hızı 10 km/saat civarında olacak. Gün doğumu ve batımı saatleri de aynı şekilde 06:54 ve 17:30 olarak tahmin ediliyor.

Bu dönemde hava koşulları genellikle açık ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Gündüzleri hafif ve rahat kıyafetler tercih edilebilir. Ancak, sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşebilir. Bu nedenle, sabah ve akşamları daha kalın giysiler giyinmek faydalı olacaktır. Düşük nem oranı nedeniyle cilt kuruluğu yaşanabilir. Nemlendirici kullanımı önerilmektedir. Rüzgar hızının düşük olması açık hava etkinlikleri için uygundur. Güneşe doğrudan maruz kalmaktan kaçının. Güneş koruyucu kullanımı cilt sağlığı açısından önemlidir.