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Gaziantep 02 Temmuz Çarşamba Hava Durumu! Gaziantep'te hava durumu nasıl olacak?

Gaziantep'te 2 Temmuz 2025 Çarşamba günü hava durumu bol güneş ışığı ve yüksek sıcaklıklarla geçecek.

Gaziantep 02 Temmuz Çarşamba Hava Durumu! Gaziantep'te hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Gaziantep'te 2 Temmuz 2025 Çarşamba günü hava durumu bol güneş ışığı ve yüksek sıcaklıklarla geçecek. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 34°C civarında olması bekleniyor. Rüzgar batı yönünden saatte 23 kilometre hızla esecek. Nem oranı ise %28 civarında tahmin ediliyor.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi öngörülüyor. 3 Temmuz Perşembe günü hava sıcaklığının 33°C, 4 Temmuz Cuma günü ise 34°C civarında olması bekleniyor. Bu yüksek sıcaklıklar, özellikle öğle saatlerinde daha hissedilir hale gelecek.

Bu sıcak hava koşullarında vatandaşların, güneş ışınlarının en yoğun olduğu 10:00-16:00 saatleri arasında dışarıda bulunmamaya özen göstermeleri önemlidir. Dışarı çıkılması gerektiğinde koruyucu giysiler ve güneş kremi kullanımı cilt koruması açısından faydalı olacaktır. Ayrıca bol su tüketimi ve hafif, terletmeyen kıyafetler tercih edilmelidir. Sıcak havalarda yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların daha dikkatli olmaları gerekmektedir. Aşırı sıcaklardan korunmaları önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Gaziantep
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