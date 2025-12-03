Gaziantep 03 Aralık Çarşamba Hava Durumu! Gaziantep'te hava durumu nasıl olacak?

Gaziantep'te 3 Aralık 2025 Çarşamba günü hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 16°C ile 24°C arasında değişecek. Rüzgar kuzeybatıdan hafif esecek. Nem oranı %36 civarında olacak. Yağış beklenmiyor. Bulut oranı %31 seviyelerinde olacak.

Perşembe günü hava parçalı bulutlu olacak. Sıcaklıklar 15°C ile 25°C arasında seyredecek. Cuma günü hava çoğunlukla güneşli geçecek. Sıcaklıklar 17°C ile 27°C arasında değişecek. Cumartesi günü artan bulutlarla birlikte sıcaklıklar 16°C ile 26°C arasında olacak. Pazar günü ise sağanak yağışlar bekleniyor. Sıcaklıklar 10°C ile 20°C arasında seyredecek.

Bu dönemde hava koşulları genellikle ılıman olacak. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklık farkları görülüyor. Kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Gerektiğinde bir ceket bulundurmak önemlidir. Pazar günü beklenen yağışlar nedeniyle dışarı çıkarken şemsiye bulundurmak gerekir. Su geçirmez giysiler giymek ıslanmaktan korunmak açısından önemlidir. Hava koşullarına uygun giyinmek sağlık için önemlidir. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek de faydalı olacaktır.