HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Gaziantep 04 Kasım Salı Hava Durumu! Gaziantep'te hava durumu nasıl olacak?

Gaziantep'te 4 Kasım 2025 Salı günü hava durumu bulutlu geçecek. Gün içinde yerel sağanak ihtimali azalacak. Sıcaklık 24°C ile 14°C arasında değişecek. 5 Kasım Çarşamba günü kapalı hava bekleniyor. 6 Kasım Perşembe az bulutlu, 7 Kasım Cuma ise parçalı bulutlu olacak. Sıcaklık farklarına dikkat edilmeli, sabah serinliğine uygun giyinmek faydalı olacaktır. Güneşten korunmak ve tarımsal alanda mantar hastalıklarına özen göstermek önemli.

Gaziantep 04 Kasım Salı Hava Durumu! Gaziantep'te hava durumu nasıl olacak?

Gaziantep'te 4 Kasım 2025 Salı günü hava durumu şöyle olacak. Sabah saatlerinde bulutlar yoğunlaşacak. Gün boyunca yerel sağanak ihtimali zayıflayacak. Sıcaklık ise bir önceki güne göre daha düşük seyredecek.

5 Kasım Çarşamba günü hava kapalı geçecek. Sıcaklıklar 24°C ile 14°C arasında olacak. 6 Kasım Perşembe günü az bulutlu bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 23°C ile 14°C arasında değişecek. 7 Kasım Cuma günü parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar 23°C ile 15°C arasında seyredecek.

Bu dönemde sabah ve akşam saatlerinde sıcaklık farkları yaşanabilir. Bu duruma karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Özellikle sabahları serin havaya uygun kıyafetler tercih edilmelidir. Gün içinde güneşli havanın etkisi sürecek. Güneşe doğrudan maruz kalmaktan kaçınmak faydalı olacaktır. Güneş koruyucu ürünler kullanmak da önerilir. Nem oranının yüksek olduğu günlerde mantar hastalıklarına dikkat edilmelidir. Tarımsal alanlarda bu duruma özellikle özen gösterilmelidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kaldırımda bir vatandaşa elektrikli scooter çarptıKaldırımda bir vatandaşa elektrikli scooter çarptı
Sinop emniyetinden kaçakçılık ve uyuşturucuya eş zamanlı darbeSinop emniyetinden kaçakçılık ve uyuşturucuya eş zamanlı darbe

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Gaziantep
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Balıkesir'de depremler devam ediyor! AFAD duyurdu: Büyüklüğü 4.3

Balıkesir'de depremler devam ediyor! AFAD duyurdu: Büyüklüğü 4.3

Türkiye itiraz etmişti! AİHM'den Selahattin Demirtaş kararı

Türkiye itiraz etmişti! AİHM'den Selahattin Demirtaş kararı

Fernando Muslera'dan futbol dünyasını karıştıracak açıklama! "Bu spor o kadar da temiz değil..."

Fernando Muslera'dan futbol dünyasını karıştıracak açıklama! "Bu spor o kadar da temiz değil..."

Güllü'nün ölümüyle ilgili yeni gelişme! O rapor ortaya çıktı

Güllü'nün ölümüyle ilgili yeni gelişme! O rapor ortaya çıktı

Balıkesir'deki deprem sonrası dikkat çeken uyarı! "Sındırgı acilen taşınmalı"

Balıkesir'deki deprem sonrası dikkat çeken uyarı! "Sındırgı acilen taşınmalı"

Altın alacakları uyardı! İslam Memiş gramda 8 bin TL'yi işaret etti 'Ama önce...'

Altın alacakları uyardı! İslam Memiş gramda 8 bin TL'yi işaret etti 'Ama önce...'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.