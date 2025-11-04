Gaziantep 04 Kasım Salı Hava Durumu! Gaziantep'te hava durumu nasıl olacak?

Gaziantep'te 4 Kasım 2025 Salı günü hava durumu şöyle olacak. Sabah saatlerinde bulutlar yoğunlaşacak. Gün boyunca yerel sağanak ihtimali zayıflayacak. Sıcaklık ise bir önceki güne göre daha düşük seyredecek.

5 Kasım Çarşamba günü hava kapalı geçecek. Sıcaklıklar 24°C ile 14°C arasında olacak. 6 Kasım Perşembe günü az bulutlu bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 23°C ile 14°C arasında değişecek. 7 Kasım Cuma günü parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar 23°C ile 15°C arasında seyredecek.

Bu dönemde sabah ve akşam saatlerinde sıcaklık farkları yaşanabilir. Bu duruma karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Özellikle sabahları serin havaya uygun kıyafetler tercih edilmelidir. Gün içinde güneşli havanın etkisi sürecek. Güneşe doğrudan maruz kalmaktan kaçınmak faydalı olacaktır. Güneş koruyucu ürünler kullanmak da önerilir. Nem oranının yüksek olduğu günlerde mantar hastalıklarına dikkat edilmelidir. Tarımsal alanlarda bu duruma özellikle özen gösterilmelidir.