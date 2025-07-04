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Gaziantep 04 Temmuz Cuma Hava Durumu! Gaziantep'te hava durumu nasıl olacak?

Gaziantep'te, 4 Temmuz 2025 Cuma günü hava durumu yaz mevsiminin özelliklerini yansıtacak.

Gaziantep 04 Temmuz Cuma Hava Durumu! Gaziantep'te hava durumu nasıl olacak?
Cansu Akalp

Gaziantep'te, 4 Temmuz 2025 Cuma günü hava durumu yaz mevsiminin özelliklerini yansıtacak. Hava sıcak ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 29°C civarında olacak. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 26°C'ye düşecek. Rüzgar, kuzey yönünden orta şiddette esecek. Nem oranı gün boyunca %21 ile %41 arasında değişecek.

Hafta sonu hava koşullarında belirgin bir değişiklik olacak. 5 Temmuz Cumartesi günü sıcaklıklar yeniden yükselecek ve 32°C'ye ulaşacak. 6 Temmuz Pazar günü ise sıcaklık 35°C seviyelerine çıkacak. Bu artışla birlikte nem oranının %38'e kadar yükselmesi bekleniyor.

Önümüzdeki günlerdeki yüksek sıcaklıklar, açık hava etkinlikleri planlayanlar için bazı sağlık riskleri oluşturabilir. Güneşin en dik olduğu saatlerde, 11:00 ile 16:00 arasında, dışarıda uzun süre kalmaktan kaçınılmalıdır. Açık havada çalışanlar ve kronik rahatsızlığı olan bireyler bu saatlerde daha dikkatli olmalıdır. Ayrıca, bol su tüketimi ve hafif, açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Bu önlemler vücut ısısını dengede tutmaya yardımcı olacaktır. Sıcak havaların olumsuz etkilerini en aza indirmek için bu tedbirler önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Gaziantep
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