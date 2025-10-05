HABER

Gaziantep 05 Ekim Pazar Hava Durumu! Gaziantep'te hava durumu nasıl olacak?

Gaziantep'te 5 Ekim 2025 Pazar günü hava durumu açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıklar 30°C civarına çıkacak.

Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşulları bekleniyor. Sıcaklıklar 28°C ile 30°C arasında seyredecek.

Bu sıcak ve güneşli havada dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olması önemlidir. Özellikle öğle saatlerinde güneş ışınları etkili olacaktır. Güneşe maruz kalmak cilt sağlığı için riski artırabilir. Bu nedenle, yoğun güneş ışınlarının saatlerinde gölgede kalmak faydalı olacaktır. Koruyucu giysi ve güneş koruyucu ürün kullanmak da önemlidir.

Sıcak havalarda vücut su kaybı artar. Yeterli miktarda su içmek dehidrasyon riskini azaltır. Gün boyunca su içmeye özen göstermek gerekir. Ayrıca, sıcak havalarda ağır ve yağlı yiyeceklerden kaçınmak da önemlidir. Bu durum sindirim sistemini rahatlatır.

Sabah ve akşam saatlerinde hava sıcaklıkları serin olabilir. Dışarı çıkarken hafif bir ceket veya uzun kollu giysi bulundurmak iyi bir fikirdir. Ani sıcaklık değişimlerine karşı bu şekilde koruma sağlanabilir.

Açık hava etkinlikleri planlayanların hava durumunu takip etmeleri tavsiye edilir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olunmalıdır. Böylece, konforlu ve sağlıklı bir hafta geçirebilirler.

