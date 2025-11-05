Gaziantep 05 Kasım Çarşamba Hava Durumu! Gaziantep'te hava durumu nasıl olacak?

Gaziantep'te 5 Kasım 2025 Çarşamba günü hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 24°C civarında. Akşam saatlerinde sıcaklık ise 18°C seviyelerine düşecek. Rüzgar kuzey yönünden esiyor. Hızı saatte 6 km olarak tahmin ediliyor. Nem oranının %47 civarında olması bekleniyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi öngörülüyor. 6 Kasım Perşembe hava az bulutlu olacak. 7 Kasım Cuma günü ise parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklık 23-24°C arasında olacak. Geceleri sıcaklık ise 14-15°C seviyelerine düşecek.

Bu dönemde hava koşulları ılıman ve yağışsız geçecek. Ancak sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıkların düşebileceğini unutmamak gerekiyor. Özellikle sabahları ve akşamları daha sıcak giyinmek faydalı olacaktır. Gün içinde güneşli havanın tadını çıkarabilirsiniz. Güneş ışınlarının zararlı etkilerinden korunmak için güneş kremi kullanmalısınız. Şapka takmak da önemli bir önlem. Bu şekilde hem sağlığınızı koruyabilir hem de hava koşullarından en iyi şekilde faydalanabilirsiniz.