Gaziantep 07 Aralık Pazar Hava Durumu! Gaziantep'te hava durumu nasıl olacak?

Gaziantep'te 7 Aralık 2025 Pazar günü hafif sağanak yağmur bekleniyor. Sıcaklık 15°C civarında olacakken, gece düşüşler 8°C'ye ulaşacak. Nem oranı %90 seviyelerinde seyredecek. 8 Aralık'ta hava bulutlu ve sıcaklık 14°C düzeyinde. 9 Aralık'ta güneş arada belirecek. 10 Aralık'ta ise hava çok bulutlu olacak. Vatandaşların hava durumunu takip etmeleri ve dışarıda uygun giysiler tercih etmeleri öneriliyor.

Gaziantep 07 Aralık Pazar Hava Durumu! Gaziantep'te hava durumu nasıl olacak?

Gaziantep'te 7 Aralık 2025 Pazar günü hava durumu, hafif sağanak yağmurların etkili olacağı şekilde tahmin edilmektedir. Sıcaklıklar gün boyunca 15°C civarında olacak. Gece ise sıcaklıkların 8°C civarına düşmesi bekleniyor. Nem oranı %90 seviyelerinde. Rüzgar hızı 1.8 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:31. Gün batımı saati ise 17:13.

8 Aralık Pazartesi günü hava bulutlu geçecek. Sıcaklıkların 14°C civarında olması bekleniyor. 9 Aralık Salı günü bulutların arasında güneşin ara ara kendini göstermesi tahmin ediliyor. 10 Aralık Çarşamba günü hava çok bulutlu olacak. Sıcaklıkların 16°C civarında seyretmesi öngörülmektedir.

Hava koşullarının değişken olacağı göz önüne alındığında, vatandaşların hava durumunu takip etmeleri önemlidir. Dışarı çıkarken şemsiye veya su geçirmez giysiler almak, ani yağmurlardan korunmanıza yardımcı olur. Soğuk havalarda vücut ısınızı korumak için kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Sıcak içecekler tüketmek de ısıtıcı bir etki sağlar. Rüzgarlı günlerde rüzgar geçirmeyen giysiler tercih edilmelidir. Bu önlemler, olumsuz hava koşullarının etkilerini azaltmaya yardımcı olur.

