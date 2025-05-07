Gaziantep 07 Mayıs Çarşamba hava durumu! Gaziantep'te hava durumu nasıl olacak?

Gaziantep'te 7 Mayıs 2025 Çarşamba günü hava durumu güneşli ve parçalı bulutlu olacak. Gündüz sıcaklığı 29°C, gece sıcaklığı ise 14°C civarında olması bekleniyor. Bu sıcaklıklar, Mayıs ayının ortalama değerleriyle uyumlu. Gaziantep'te Mayıs ayında ortalama gündüz sıcaklığı 24.8°C, gece sıcaklığı 11.6°C'dir.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin bir değişiklik beklenmiyor. 8 Mayıs Perşembe günü hava bulutlu ve güneşli olacak. Sıcaklıklar 31°C'ye kadar çıkacaktır. 9 Mayıs Cuma günü puslu güneşli bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar 32°C'ye ulaşacaktır. Bu sıcaklıklar, Gaziantep'in Mayıs ayındaki ortalama değerlerinin üzerindedir.

Bu dönemde hava sıcaklıkları artacaktır. Özellikle öğle ve öğleden sonra saatlerinde güneş ışınları dik açıyla gelecek. Bu, ultraviyole (UV) ışınlarının etkisini artırabilir. Cilt sağlığı açısından risk oluşturabilir. Dışarı çıkarken geniş kenarlı bir şapka takmak önemlidir. Uzun kollu ve açık renkli giysiler giymek, güneş koruyucu krem kullanmak da önerilir. Güneşin en yoğun olduğu saatlerde (10:00-16:00) gölgede kalmak cilt koruması için faydalıdır.

Yüksek sıcaklıklar nedeniyle su kaybı artabilir. Gün boyunca yeterli miktarda su içmek, vücudun su dengesini korumaya yardımcı olur. Sıcak havalarda aşırı fiziksel aktivitelerden kaçınmak önemlidir. Serin ortamlarda bulunmak da sağlığı korumak açısından faydalıdır.

Hava koşullarının ani değişebileceğini unutmamak gerekir. Hava durumunu düzenli olarak kontrol etmek önemlidir. Planlarınızı bu duruma göre esnek tutmak, olası olumsuz etkilerden korunmanıza yardımcı olacaktır.