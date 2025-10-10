HABER

Gaziantep 10 Ekim Cuma Hava Durumu! Gaziantep'te hava durumu nasıl olacak?

Gaziantep'te 10 Ekim 2025 Cuma günü hava durumu açık ve güneşli geçiyor. Sıcaklık 25°C civarında ölçülürken, hafif rüzgar, etkinlikler için elverişli bir ortam sağlıyor. Ancak, hafta sonu hava durumu değişiyor. 11 Ekim Cumartesi güneşli, 12 Ekim Pazar ise sağanak yağış bekleniyor. Dışarı çıkarken hazırlıklı olmak için şemsiye veya su geçirmez ceket almayı unutmayın. Açık hava etkinlikleri için günü değerlendirin.

Hazar Gönüllü

Gaziantep'te 10 Ekim 2025 Cuma günü hava durumu keyifli bir gün sunuyor. Gün boyunca hava açık ve güneşli. Sıcaklıklar 25°C civarında olacak. Rüzgar kuzeybatı yönünden hafif esecek. Nem oranı düşük seviyelerde kalacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 17-18°C'ye düşecek. Hafif bir serinlik hissi oluşacak. Bu koşullar açık hava etkinlikleri için elverişli bir ortam sağlıyor.

Hafta sonu hava koşulları da benzer şekilde devam edecek. 11 Ekim Cumartesi günü hava açık ve güneşli olacak. Sıcaklıklar 26°C civarında ölçülecek. 12 Ekim Pazar günü yer yer sağanak yağışlar bekleniyor. Sıcaklıklar ise 22°C civarında olacak. Hafta sonu planlarınızı yaparken Pazar günü için yağış ihtimalini göz önünde bulundurmak faydalı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu ılıman ve açık geçecek. Bu durum açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sağlıyor. Ancak, Pazar günü için yağış ihtimali var. Planlarınızı yaparken bu durumu göz önünde bulundurmanız fayda sağlar.

Hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Günün sıcaklıklarına göre kat kat giyinmek faydalıdır. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak gerekir. Açık hava etkinliklerinde güneşten korunmak için şapka veya güneş gözlüğü kullanmalısınız. Pazar günü yağış ihtimali bulunuyor. Dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye veya su geçirmez ceket almanız olası yağmurlardan korunmanıza yardımcı olur.

Gaziantep'te 10 Ekim 2025 Cuma günü hava koşulları açık hava etkinlikleri için elverişli. Hafta sonu hava koşullarının ılıman ve açık olması bekleniyor. Ancak Pazar günü için yağış ihtimali var. Planlarınızı yaparken bu durumu göz önünde bulundurmalısınız.

