Gaziantep 10 Kasım Pazartesi Hava Durumu! Gaziantep'te hava durumu nasıl olacak?

Gaziantep'te 10 Kasım 2025 Pazartesi günü hava durumu kapalı ve bulutlu olacak. Hafif çiseleyen yağmurlar bekleniyor. Sıcaklık 15°C ile 23.2°C arasında değişecek. Nem oranı %24 civarında olacak. Rüzgar hızı 9.2 km/saat civarında seyredecek. Gün doğumu saati 07:03, gün batımı ise 17:22.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişiklikler bekleniyor. 11 Kasım Salı günü, açık ve güneşli hava hakim olacak. Sıcaklık 11.5°C ile 17.2°C arasında olacak. 12 Kasım Çarşamba günü hafif çiseleyen yağmurlar sürecek. Sıcaklık 10.5°C ile 14.6°C arasında tahmin ediliyor. 13 Kasım Perşembe günü yine hafif yağmurlar devam edecek. Sıcaklık 9.6°C ile 15.2°C arasında olması bekleniyor.

Bu dönemde sabah ve akşam saatlerinde serinlik hissedilebilir. Sabahları ve akşamları kalın giyinmek önemli. Bu, vücut ısısını korumaya yardımcı olacaktır. Hafif yağmurların beklendiği günlerde şemsiye bulundurmak faydalı olabilir. Ani yağışlardan korunmak için önlem almakta yarar var. Özellikle sıcaklıkların düşeceği günlerde dikkat edilmeli.

