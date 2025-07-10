Gaziantep 10 Temmuz 2025 Perşembe hava durumu! Gaziantep'de hava durumu nasıl olacak?

Gaziantep'te 10 Temmuz 2025 Perşembe günü hava durumu güneşli ve sıcak olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 39°C'ye ulaşması beklenmektedir. Bu sıcaklıklar, öğle ve öğleden sonra dışarıda vakit geçirenler için risk oluşturabilir.

Önümüzdeki günlerde de sıcak hava koşulları devam edecektir. 11 Temmuz Cuma günü sıcaklık 40°C, 12 Temmuz Cumartesi günü ise 41°C'ye çıkabilir. Bu yüksek sıcaklıklar, yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlıkları olan bireyler için daha riskli hale gelebilir.

Yüksek sıcaklıklar yangın riskini artırabilir. Açık alanlarda sigara içmekten ve ateş yakmaktan kaçınmak önemlidir. Çevremizi temiz tutarak yangın riskini en aza indirmek gerekir.

Sıcak havalarda enerji tüketimi artabilir. Klima ve vantilatör gibi cihazları verimli kullanmak önemlidir. Gereksiz enerji tüketiminden kaçınmak hem bütçemizi korur hem de çevreye duyarlı olmamıza yardımcı olur.

Gaziantep'te önümüzdeki günlerde sıcak hava koşullarının devam etmesi beklenmektedir. Bu dönemi sağlıklı ve güvenli bir şekilde geçirebilmek için belirtilen önlemleri almak önem taşımaktadır.