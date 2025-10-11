Gaziantep 11 Ekim Cumartesi Hava Durumu! Gaziantep'te hava durumu nasıl olacak?

Gaziantep'te 11 Ekim 2025 Cumartesi günü, hava açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 23°C'ye ulaşacak. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 14°C'ye düşecek. Bu durum, sabah ve akşam saatlerinde serinlik hissi yaratacak.

12 Ekim Pazar günü hava yine açık ve güneşli olacak. En yüksek sıcaklık 21°C olarak tahmin ediliyor. En düşük sıcaklık ise 10°C olacak. 13 Ekim Pazartesi günü açık hava etkisini sürdürecek. Gündüz sıcaklıkları 19°C, gece sıcaklıkları ise 13°C civarında olacak. 14 Ekim Salı günü açık ve güneşli bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 21°C, gece sıcaklıkları 14°C olacak.

Bu dönemde gündüzlerde ılık, akşamları ise serin hava koşulları hakim olacak. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıkların düşmesi, kalın giyinmeyi gerektirebilir. Serin havadan korunmak için uygun kıyafetler tercih edilmelidir. Gün içinde güneşli hava nedeniyle, güneş koruyucu ürünler kullanılmalıdır. Ayrıca bol su tüketmek, sağlığı korumak için önemlidir. Düşük nem oranı sebebiyle açık alanda uzun süre kalanlar, su tüketimine dikkat etmelidir.

Gaziantep'te 11 Ekim 2025 Cumartesi günü açık ve güneşli bir hava bekleniyor. Haftanın ilerleyen günlerinde benzer koşulların sürmesi bekleniyor. Sabah ve akşam serinliklerine karşı uygun giyinmek önemlidir. Güneşten korunmak da sağlıklı ve konforlu bir yaşam için gereklidir.