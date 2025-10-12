Gaziantep 12 Ekim Pazar Hava Durumu! Gaziantep'te hava durumu nasıl olacak?

Gaziantep'te 12 Ekim 2025 Pazar günü hava genellikle açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıklar 25°C civarında. Akşam saatlerinde sıcaklık 20°C'ye düşecek. Sabah ve gece saatlerinde sıcaklık 15°C seviyelerinde kalacak. Rüzgar sabah kuzeybatıdan esiyor. Rüzgarın saatte 7 km hızla esmesi bekleniyor. Gündüz saatlerinde rüzgar güneyden eserek saatte 12 km olacak. Nem oranı sabah %50, gündüz %27, akşam %35 ve gece %53 seviyelerinde.

Gün doğumu saat 06:35, gün batımı ise 17:58 olarak tahmin ediliyor. 13 Ekim Pazartesi günü hava açık ve güneşli olacak. Sıcaklıklar 24.5°C'ye yükselecek. 14 Ekim Salı günü hava açık ve güneşli kalacak. Sıcaklıklar 26.3°C'ye ulaşacak. 15 Ekim Çarşamba günü benzer hava koşulları bekleniyor. Sıcaklıklar 25.2°C civarında olacak.

Bu dönemde hava açık ve güneşli. Açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sunuyor. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklık 15°C civarına düşecek. Özellikle sabah erken saatlerde ve akşam hafif serinlik hissedilebilir. Dışarı çıkarken yanınıza bir ceket almanız faydalı olur. Gündüz saatlerinde ultraviyole ışınları yüksek seviyelerde olabilir. Güneşe çıkarken güneş kremi kullanmalısınız. Koruyucu giysiler tercih etmek cildinizi korumak açısından önemlidir. Rüzgar gündüz saatlerinde saatte 12 km hızla esiyor. Bu da hafif bir serinlik hissi yaratabilir. Rüzgarlı günlerde kat kat giyinmek faydalı olacaktır.

Nem oranı sabahda %50, gündüzde %27, akşamda %35 ve gece saatlerinde %53 seviyelerinde kalacak. Bu, hava koşullarının genellikle kuru olacağını gösteriyor. Açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sunuyor. Nem oranının düşük olduğu gündüz saatlerinde cildin kurumasını önlemek için nemlendirici kullanmalısınız.