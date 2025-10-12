HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Gaziantep 12 Ekim Pazar Hava Durumu! Gaziantep'te hava durumu nasıl olacak?

Gaziantep'te 12 Ekim 2025 Pazar günü hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak. Sıcaklık gündüz 25°C'ye çıkacak, akşam ise 20°C'ye düşecek. Sabah ve gece sıcaklıklar 15°C seviyelerinde kalacak. Rüzgar saatte 7 km ile kuzeybatıdan esecek, gündüzde güneyden 12 km hıza ulaşacak. Nem oranı sabah %50, gündüz %27 olarak ölçülecek. Güneşe çıkarken koruyucu giysiler ve güneş kremi kullanmak önemli.

Gaziantep 12 Ekim Pazar Hava Durumu! Gaziantep'te hava durumu nasıl olacak?

Gaziantep'te 12 Ekim 2025 Pazar günü hava genellikle açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıklar 25°C civarında. Akşam saatlerinde sıcaklık 20°C'ye düşecek. Sabah ve gece saatlerinde sıcaklık 15°C seviyelerinde kalacak. Rüzgar sabah kuzeybatıdan esiyor. Rüzgarın saatte 7 km hızla esmesi bekleniyor. Gündüz saatlerinde rüzgar güneyden eserek saatte 12 km olacak. Nem oranı sabah %50, gündüz %27, akşam %35 ve gece %53 seviyelerinde.

Gün doğumu saat 06:35, gün batımı ise 17:58 olarak tahmin ediliyor. 13 Ekim Pazartesi günü hava açık ve güneşli olacak. Sıcaklıklar 24.5°C'ye yükselecek. 14 Ekim Salı günü hava açık ve güneşli kalacak. Sıcaklıklar 26.3°C'ye ulaşacak. 15 Ekim Çarşamba günü benzer hava koşulları bekleniyor. Sıcaklıklar 25.2°C civarında olacak.

Bu dönemde hava açık ve güneşli. Açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sunuyor. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklık 15°C civarına düşecek. Özellikle sabah erken saatlerde ve akşam hafif serinlik hissedilebilir. Dışarı çıkarken yanınıza bir ceket almanız faydalı olur. Gündüz saatlerinde ultraviyole ışınları yüksek seviyelerde olabilir. Güneşe çıkarken güneş kremi kullanmalısınız. Koruyucu giysiler tercih etmek cildinizi korumak açısından önemlidir. Rüzgar gündüz saatlerinde saatte 12 km hızla esiyor. Bu da hafif bir serinlik hissi yaratabilir. Rüzgarlı günlerde kat kat giyinmek faydalı olacaktır.

Nem oranı sabahda %50, gündüzde %27, akşamda %35 ve gece saatlerinde %53 seviyelerinde kalacak. Bu, hava koşullarının genellikle kuru olacağını gösteriyor. Açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sunuyor. Nem oranının düşük olduğu gündüz saatlerinde cildin kurumasını önlemek için nemlendirici kullanmalısınız.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Geçim sıkıntısı tartışmasında korkunç son! 3 çocuk annesi, cani eşi tarafından katledildiGeçim sıkıntısı tartışmasında korkunç son! 3 çocuk annesi, cani eşi tarafından katledildi
Mısır'da Gazze zirvesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacakMısır'da Gazze zirvesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Gaziantep
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.