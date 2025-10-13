HABER

Gaziantep 13 Ekim Pazartesi Hava Durumu! Gaziantep'te hava durumu nasıl olacak?

Gaziantep'te 13 Ekim 2025 Pazartesi günü açık ve güneşli bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 24°C, gece ise 9°C seviyelerinde olacak. Rüzgar hızı 10.8 km/saat olarak öngörülüyor. Önümüzdeki günlerde, 14 Ekim Salı günü sıcaklık 26°C'ye yükselecek. Bu dönemde açık hava etkinlikleri için ideal koşullar sağlanacak. Ancak sabah ve akşam saatlerinde sıcaklık düşebilir, bu nedenle hafif bir hırka almak faydalı olacaktır.

Çiğdem Sevinç

Gaziantep'te 13 Ekim 2025 Pazartesi günü açık ve güneşli bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 24°C civarında olacak. Gece sıcaklıkları ise 9°C seviyelerinde tahmin ediliyor. Nem oranı %30. Rüzgar hızı 10.8 km/saat olarak öngörülüyor. Gün doğumu saati 06:36. Gün batımı ise 17:56 olarak hesaplandı.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. 14 Ekim Salı günü gündüz sıcaklıkları 26°C, gece sıcaklıkları ise 13°C civarında öngörülüyor. 15 Ekim Çarşamba günü gündüz sıcaklıkları 25°C, gece sıcaklıkları 12°C seviyelerinde olacak. 16 Ekim Perşembe günü gündüz sıcaklıkları 24°C, gece sıcaklıkları ise 12°C civarında tahmin ediliyor.

Bu dönemde hava sıcaklıkları mevsim normallerine yakın seyredecek. Gündüzleri açık ve güneşli hava, açık hava etkinlikleri için uygun ortam sunuyor. Fakat sabah ve akşam saatlerinde sıcaklık düşecek. Bu yüzden dışarı çıkarken hafif bir ceket veya hırka bulundurmak yararlı olacaktır. Gündüzleri güneş ışınlarının etkili olacağı saatlerde güneş koruyucu ürünler kullanmak önemlidir.

Bu dönemde yağış beklenmiyor. Açık hava etkinliklerinizi planlarken hava koşullarını göz önünde bulundurmalısınız. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıkların düşmesi nedeniyle hafif bir ceket veya hırka almayı unutmayın. Gündüzleri güneş koruyucu ürün kullanarak cildinizi korumanız faydalı olacaktır.

