HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Gaziantep 13 Haziran Cuma Hava Durumu! Gaziantep'te hava durumu nasıl olacak?

Gaziantep 13 Haziran Cuma hava durumu 23°C ile 39°C arasında değişecek.

Gaziantep 13 Haziran Cuma Hava Durumu! Gaziantep'te hava durumu nasıl olacak?
Doğukan Akbayır

Gaziantep'te 13 Haziran 2025 Cuma günü hava sıcaklıkları 23°C ile 39°C arasında değişecek. Bu sıcaklıklar, Haziran ayının ortalama değerlerinin üzerinde. Özellikle öğle saatlerinde yüksek sıcaklıklar hissedilebilir. Cumartesi günü sıcaklıklar 22°C ile 38°C arasında olacak. Pazar günü ise sıcaklık 21°C ile 35°C arasında tahmin ediliyor. Pazartesi günü sıcaklıklar 19°C ile 33°C arasında seyredecek.

Bu dönemde Gaziantep'te genellikle açık ve güneşli hava koşulları hakim olacak. Haziran ayı boyunca bölgede ortalama 13 güneşli saat bulunuyor. Yağış miktarı ise oldukça düşük. Yüksek sıcaklıklar ve güneşli günlerde, öğle saatlerinde dışarıda bulunmak zorlayıcı olabilir. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu saatlerde, 10:00 ile 16:00 arasında, gölgede kalmak veya kapalı alanlarda vakit geçirmek faydalı olacaktır. Dışarı çıkmak gerektiğinde, şapka ve güneş gözlüğü kullanarak korunmak önemlidir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilerek vücut ısısı dengelenebilir. Ayrıca, bol su içilerek vücudun su dengesi korunmalıdır.

Sıcak havalarda, özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlıkları olan bireyler için sağlık riskleri artabilir. Bu nedenle, bu grupların daha dikkatli olması ve gerektiğinde tıbbi yardım alması önemlidir. Evde klima veya vantilatör kullanarak ortam sıcaklığı düşürülebilir. Perdelerin kapatılması, doğrudan güneş ışığının içeri girmesini engeller. Ayrıca, ağır yemeklerden kaçınılarak hafif ve sindirimi kolay yiyecekler tercih edilmelidir. Bu, sindirim sisteminin aşırı ısınmasını önlemeye yardımcı olur.

Gaziantep'te önümüzdeki günlerde sıcak ve güneşli hava koşulları devam edecek. Uygun koruyucu önlemler alınarak ve vücudun ihtiyaçları göz önünde bulundurularak sağlık korunmalıdır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Adana'da torbacı operasyonu: 5 tutuklamaAdana'da torbacı operasyonu: 5 tutuklama
Yargıtay cezayı fazla buldu! Tacizcisini öldüren lise öğrencisiyle ilgili yeni gelişmeYargıtay cezayı fazla buldu! Tacizcisini öldüren lise öğrencisiyle ilgili yeni gelişme

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Gaziantep
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İsrail, İran'a saldırı başlattı! Trump'dan ilk açıklama

İsrail, İran'a saldırı başlattı! Trump'dan ilk açıklama

Dünya bu transferi konuşacak, formalar yok satacak! F.Bahçe öyle bir isme teklif yaptı ki...

Dünya bu transferi konuşacak, formalar yok satacak! F.Bahçe öyle bir isme teklif yaptı ki...

Netanyahu’dan ilk açıklama! Saldırının amacını ve ne kadar süreceğini duyurdu

Netanyahu’dan ilk açıklama! Saldırının amacını ve ne kadar süreceğini duyurdu

İran'dan İsrail'e ilk misilleme! Onlarca kamikaze dron ilerliyorlar

İran'dan İsrail'e ilk misilleme! Onlarca kamikaze dron ilerliyorlar

Zorla birliktelik sahnesi tepki çekince 'ilk gece' sahnesi geldi! Seyirciden tepkiler

Zorla birliktelik sahnesi tepki çekince 'ilk gece' sahnesi geldi! Seyirciden tepkiler

İsrail, İran'a saldırı başlattı! Peş peşe patlamalar: Kritik isimler öldürüldü

İsrail, İran'a saldırı başlattı! Peş peşe patlamalar: Kritik isimler öldürüldü

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.