Gaziantep 14 Ekim Salı Hava Durumu! Gaziantep'te hava durumu nasıl olacak?

Gaziantep'te 14 Ekim 2025 Salı günü açık ve güneşli hava bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 22°C'ye ulaşacakken, akşam saatlerinde 16°C civarına düşmesi öngörülüyor. Rüzgar kuzey yönünden saatte 7 kilometre hızla esecek. Nem oranının %48 kadar yüksekte kalması, hava durumunu etkiliyor. Gelecek günlerde benzer açık hava koşulları ve sıcaklıkların artışı devam edecek. Dışarı çıkacaklar, sabah saatlerinde üst giysi bulundurmalı.

Ufuk Dağ

Gaziantep'te 14 Ekim 2025 Salı günü, açık ve güneşli hava öngörülüyor. Gündüz sıcaklıkları 22°C civarında tahmin ediliyor. Akşam saatlerinde ise sıcaklığın 16°C olması bekleniyor. Rüzgar kuzey yönünden esiyor. Hızı saatte 7 kilometre olacak. Nem oranı %48 kadar yüksekte kalacak.

Gelecek günlerde benzer hava koşulları devam edecek. 15 Ekim Çarşamba günü açık ve güneşli bir hava hakim olacak. Gündüz sıcaklıkları 25°C'ye çıkacak. Gece sıcaklıklarının ise 16°C civarında olacağı öngörülüyor. 16 Ekim Perşembe günü de hava benzer şekilde olacak. Gündüz sıcaklıkları 26°C, gece sıcaklıkları 17°C tahmin ediliyor.

Bu dönemde hava koşulları açık hava etkinlikleri ve tarım için uygun görünüyor. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklık düşecek. Bu nedenle, sabah saatlerinde dışarı çıkacaklar hafif bir üst giysi bulundurmalı. Gündüz saatlerinde güneş ışınları etkili olacak. Güneşe maruz kalma süresi sınırlandırılmalı. Gerekli koruyucu önlemler alınmalıdır. Hava koşullarının stabil kalması, açık hava etkinlikleri için uygun ortam sunuyor.

