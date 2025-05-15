Gaziantep 15 Mayıs Perşembe Hava Durumu! Gaziantep'te hava durumu nasıl olacak?

Gaziantep'te 15 Mayıs 2025 Perşembe günü hava durumu genellikle güneşli ve sıcak olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 26°C civarında olacaktır. Gece ise sıcaklık 12°C civarlarında bekleniyor. Bu sıcaklıklar, bölgenin Mayıs ayı ortalama değerlerine yakındır. Gündüzleri 24.8°C, geceleri ise 11.6°C olarak kaydedilmektedir.

16 Mayıs Cuma günü hava sıcaklıkları 29°C'ye kadar yükselecek. 17 Mayıs Cumartesi günü sıcaklık 34°C'ye ulaşması tahmin ediliyor. Bu artış, Gaziantep’in Mayıs ayı ortalama sıcaklıklarının üzerindedir.

Öğle ve öğleden sonra saatlerinde güneş ışınlarının dik açıyla gelmesi nedeniyle ultraviyole (UV) ışınlarının etkisi artacaktır. Bu durum, cilt kanseri riskini artırabilir. Bu yüzden güneşe çıkarken koruyucu kremler kullanmak önemlidir. Ayrıca şapka takmak ve uzun kollu giysiler tercih etmek de faydalıdır. Sıcak havalarda vücudun su kaybını önlemek için bol su içmek önemlidir. Aşırı sıcak ortamlardan kaçınmak da gereklidir.